Коли закінчиться війна в Україні: радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк назвав важливу умову.

Україна не збирається йти на жодні компроміси з Росією щодо замороження бойових дій чи інших абсурдних домовленостей про нову лінію розмежування тощо. Умовний “Мінськ-3” нікому не потрібний. Фінал війни може бути лише один.

Про Михайло Подоляк розповів в ексклюзивному інтерв’ю 24 каналу, передає ННС.

За його словами, в жодному разі не можна йти на підписання мирного договору з Росією в теперішній ситуації.

Можливо, деякі люди й розраховують на умовний “Мінськ-3” з новою лінією розмежування. Але наслідки від такого рішення будуть катастрофічними. Війна на цьому не закінчиться.

Це не буде фіналом війни. Це буде початком іншого етапу війни. І знову-таки ми отримаємо внутрішні негативні процеси в Україні, зазначив Подоляк.

Коли закінчиться війна в Україні

Наразі рано говорити про терміни закінчення бойових дій. Але є одна чітка умова, за якої війна завершиться. Це – повна поразка Росії на території України. Іншого варіанту немає.

Я хочу, щоб усі зрозуміли. Фактично війна закінчиться тільки тоді, коли Росії програє на території України у повному обсязі. 90% українського суспільства мають консенсус. Війна може закінчитися в той момент, коли Росія остаточно залишить територію України в повному обсязі, наголосив Подоляк.

В повному обсязі – це разом із півостровом Кримом та окупованими з 2014 року землями Донецької та Луганської областей.

Подоляк підкреслив – немає ніякого Криму, який нібито де-факто контролює хтось інший, та ніякого так званого “донбаського народу”. Ніхто не дозволить виносити питання щодо цих територій на окреме обговорення. Це все – територія України.

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Після воєнної поразки триватиме певний процес фіналізації війни. Тоді Україні потрібно буде виконати до кінця 2 важливих процеси щодо Росії. Перший – це репарації.

Ми маємо забрати в них низку репарацій. При цьому вони не мають бути одноразовими. Все має бути розподілено упродовж 10–20–30 років. Це – величезна сума, яку Україна має стягнути з Росії. І репарації мають бути накладені не на один рік, переконаний Подоляк.

Другий процес – притягнення до відповідальності усіх російських воєнних злочинців. Зокрема, Україна має забрати десятки та сотні окупантів на спеціальний міжнародний трибунал.

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