Війна перекидається на територію рф: на аеродромах «бавовна», в Бєлгороді самооборона

Після того, як росіяни «взяли Київ за три дні», на 10-му місяці після вторгнення, вони з жахом почали усвідомлювати, що війна переходить на територію рф. Все частіше в різних містах країни-агресорки «розквітає бавовна». На прикордонних територіях почали організовувати загони самооборони.

Після гучних вчорашніх атак на російські аеродроми, які британська розвідка вже назвала одним із найбільших провалів росії у війні з Україною, сьогодні атаки продовжилися. На думку американських аналітиків, нові удари засвідчили готовність Києва вести бій на базах у серці росії.

“Бавовна” 6 грудня

6 грудня безпілотники атакували комбінат “Слава” в Брянській області, внаслідок чого на території виникла пожежа. Про це інформують російські пабліки в Телеграмі, передає NNS.

“У Брянській області безпілотники атакували комбінат “Слава”. Вони впали за кілька метрів від резервуарів із пальним”, — ідеться у повідомленні.

За уточненою інформацією, на територію комбінату, який розташований за 80 кілометрів від кордону росії та України, залетіли, ймовірно, два безпілотники. Вони впали і вибухнули за три метри від резервуарів із дизельним паливом. Зазначається, що в цей момент п’ятитонні резервуари були порожніми і серйозної пожежі вдалося уникнути. До речі, на цей комбінат уже нападали за допомогою безпілотників – 30 листопада після атаки БПЛА на території комбінату загорілися три резервуари.

Брянська область

6 грудня дрони також атакували аеродром у Курську.

Курськ

Резонансні події 5 грудня

А днем раніше, як відомо, вибухи пролунали на двох російських аеродромах у Саратівській і Рязанській областях.

Як пише New York Times, безпілотники запустили з території України, а щонайменше один із ударів координувався спецпризначенцями безпосередньо біля авіабази.

“Безпілотники були запущені з української території, принаймні одного з ударів було завдано за допомогою спеціальних сил поблизу бази, які допомогли навести безпілотники на ціль, сказав посадовець на умовах анонімності для передачі конфіденційної інформації”, – зазначили американські журналісти.

Вони вважають, що удари засвідчили нову готовність Києва вести бій на базах у серці росії, підвищивши ставки у війні, і вперше продемонстрували здатність України атакувати на таких великих дистанціях.

Росія стверджує, що атаки було завдано двома БпЛА радянського виробництва, і що її ППО їх нібито знищила. При цьому вона заявила про смерть трьох військових і поранення ще чотирьох (Рязань) та “незначне пошкодження” двох літаків (Енгельс).

На думку британського міністерства оборони, росія може розцінити ці вибухи як одну з головних стратегічних невдач захисту своїх обʼєктів за час повномасштабного вторгнення до України. І слід зазначити, що у пересічних росіян, а також російських блогерів – шок. Вони не розуміють, як безпілотнику вдалося обійти ППО ядерного об’єкту. Зате добре розуміють, як це вплинуло на імідж росії у світі.

“Якщо якийсь ср@ний безпілотник летить по нашій території сотні кілометрів, а потім падає на аеродром, де зберігаються бомбардувальники стратегічного призначення, хто буде нас боятися??? Чи будуть ті ж США серйозно сприймати нас?”, – пишуть росіяни у численних коментарях.

Відомо, що президент росії Володимир Путін провів по відеозв’язку нараду з членами Радбезу рф, на якій обговорювали “забезпечення внутрішньої безпеки країни”.

Що відбувається у Бєлгороді

Тим часом у Бєлгородській області росії створюються загони територіальної самооборони для “захисту свого рідного дому і своєї сім’ї”.

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.

«Формуємо кілька батальйонів тих, хто за станом здоров’я або в рамках віку не може бути покликаний до збройних силх, але має бойовий досвід і велике бажання, у разі потреби стати на захист свого рідного дому та своєї родини», – написав він.

І оприлюднив фото з навчань.

З учасниками загонів територіальної оборони, за словами губернатора, займаються «досвідчені інструктори, які пройшли велику кількість локальних воєн та мають бойовий досвід».

Під їхнім керівництвом, повідомив Гладков, проводяться «тренування та бойове злагодження загонів на території всіх прикордонних районів Бєлгородської області».

Вибухи на авіабазах Росії — названо кількість уражених бомбардувальників