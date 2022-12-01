Чому атаки росії по енергооб’єктах провальні – британська розвідка

У британській розвідці розповіли, чому вважають атаки росії по енергооб’єктах України провальними.

Атаки росії на енергетичну інфраструктуру України – це реалізація концепції стратегічної операції зі знищення критично важливих цілей, яка є ключовим компонентом військової доктрини. Але ефективність стратегії – під сумнівом.

До такого висновку прийшли у розвідці Міноборони Великої Британії, передає NNS.

За даними британської розвідки, знищення цивільної інфраструктури було прописано в російській воєнній доктрині ще кілька років тому.

“Росія передбачала, що концепція використовуватиме ракети великої дальності для завдання ударів по критично важливій національній інфраструктурі ворожої держави, а не по її збройних силах, щоб деморалізувати населення і зрештою змусити лідерів держави капітулювати. Удари росії продовжують викликати перебої з електроенергією, що призводить до невиборчих масових гуманітарних проблем по всій Україні”, йдеться у повідомленні.

Однак британська розвідка ставить під сумнів ефективність цієї стратегії, оскільки росія вже витратила більшу частину необхідних для цього ракет.

Крім того, матеріальний та психологічний ефект від цих атак, ймовірно, менший, ніж якби вони проводились у початковий період повномасштабної війни.

Нагадуємо, внаслідок останньої масованої атаки росії на цивільну інфраструктуру України було знеструмлено більше половини країни.

Джерело: ТСН

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