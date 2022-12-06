Вибухи на авіабазах Росії – названо кількість уражених бомбардувальників

Вибухи на авіабазах Росії: у Саратовській області на аеродромі “Енгельс” внаслідок вибуху було пошкоджено два ворожі стратегічні бомбардувальники Ту-95, які РФ використовує для масованих обстрілів України.

Як передає NNS, про це у своїй колонці на “Еспресо” повідомив військовий оглядач та директор Defense Express Сергій Згурець.

Зокрема, він зазначив, що у боєздатному стані Росія має понад 20 таких літаків.

“За деякими твердженнями на аеродромі внаслідок вибуху було пошкоджено два стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Хочу нагадати, що таких бомбардувальників у росіян 60, у боєздатному стані понад 20. Саме ці 20 Ту-95МС активно використовуються для пусків ракет по території України”, – наголосив Згурець та додав, що “Енгельс” є базою для двох авіаційних полків військових літаків РФ.

Варто також сказати, що 5 грудня окрім вибуху на аеродромі “Енгельс”, у РФ постраждав також військовий аеродром “Дягілево”. Там за офіційною версією вибухнув бензовоз. Це летовище РФ також використовує для ракетних атак по Україні.

Військовий оглядач та директор Defense Express зауважує, що авіабази “Енгельс” та “Дягілево” – це єдині військові летовища в РФ, на яких забезпечується повне обслуговування бомбардувальників, які атакують Україну. Саме тому вони важливі для армії РФ.

“В обох випадках йдеться про військові об’єкти, які розташовані на відстані понад 600 км від державного кордону з Україною. У ЗСУ начебто немає таких далекобійних засобів ураження. Проте є одне “але””, – говорить Згурець.

Вибухи на авіабазах Росії: що відомо

5 грудня на російських аеродромах “Дягілєво” та “Енгельс” пролунали вибухи. Зокрема, на авіабазі в Саратовській області внаслідок падіння невстановленого безпілотника були пошкоджені два ракетоносці Ту-95 та загинуло 4 російських окупантів. На аеродромі “Дягілєво” пошкоджень зазнав бомбардувальник Ту-22М3 та паливозаправник. Також під крилом Ту-22М3 видно підвішену ракету Х-22, яка того ранку так і не полетіла бомбити критичну інфраструктуру України та вбивати українців.

У російських ЗМІ заявили, що по російським авіабазам вдарили ЗСУ. Зокрема по “Енгельсу” у Саратовській області удар був нанесений нібито оперативно-стратегічним безпілотником ВР-2 “Стриж”, який має дальність польоту до 1000 км. Проте, як зауважив експерт з питань військової та цивільної авіації Валерій Романенко, якщо це був ВР-2 “Стриж”, то його потрібно було переробити. Оскільки цей безпілотник створювався для розвідувальних цілей.

Водночас українська розвідка заявила, що лише Росія відповідальна за вибухи на своїх аеродромах. Так, представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов зазначив, що це добра новина, проте Україна не може підтвердити чи спростувати причетність до цього.

Крім того, вранці 6 грудня в районі військового аеродрому в Курську після гучних вибухів сталась масштабна пожежа, що підтверджують нові кадри, відзняті очевидцями на місці події.

Над населеним пунктом піднявся стовп густого темного диму протяжністю у кілька сот метрів.

Місцева влада раніше повідомила про загоряння нафтонакопичувача. Втім, місцеві мешканці стверджують, що аеродром атакував невідомий безпілотник, після чого вони почули звуки вибухів.