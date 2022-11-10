Чому США не передають Україні безпілотники Gray Eagle MQ-1C – WSJ

Адміністрація президента США Джо Байдена не надасть Україні передові безпілотники Gray Eagle MQ-1C, незважаючи на прохання Києва і двопартійної групи членів Конгресу.

Це пояснюється страхом ескалації через те, що в такому разі Америка дасть ЗСУ зброю, яка може націлюватися на позиції всередині Росії.

Крім того, у США також переймаються тим, що окупанти вкрадуть технології БПЛА, якщо отримають зразок Grey Eagle на полі бою (хоча це й не було центральним аспектом рішення).

Як передає NNS, про це пише The Wall Street Journal з посиланням на офіційних осіб й інші джерела, які знайомі з рішенням влади.

ЗМІ зазначило: вказану військову техніку українська сторона запитує вже кілька місяців.

Представник General Atomics, що виробляє Grey Eagle, підтвердив, що компанія була проінформована про таке рішення адміністрації Байдена. Коментувати подробиці він не став.

Нагадаємо, члени Конгресу від обох партій підштовхували адміністрацію надати ЗСУ середньовисотні озброєні безпілотники, здатні літати понад 24 години. Ще у вересні 17 законодавців написали звернення, у якому закликали пришвидшити процес розгляду питання.

“Незважаючи на важливість ретельної оцінки ризиків та їх пом’якшення, вони не повинні відбуватися за рахунок життів українців”, наголошувала група законодавців.

Однак адміністрація не погодилася на це. Відмова надати Україні Grey Eagle ускладнює завдання ЗСУ захищати громадянське населення й інфраструктуру, на які Росія націлювалася протягом усієї війни, зазначили у The Wall Street Journal.