Відбиті атаки на Луганщині і Донеччині, успіхи на Запоріжжі – війна в Україні 17 листопада

Повномасштабна війна в Україні 17 листопада триває вже двісті шістдесят сьому добу. Про ситуацію на фронті і втрати противника NNS повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Загальна ситуація на фронті

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокамянське, Соледар, Невельське, Марʼїнка і Первомайське на Донеччині.

Ворог не припиняє обстрілювати позиції наших військ та населені пункти, що неподалік лінії зіткнення. Російські окупанти завдали 4 авіаційних та 6 ракетних ударів, здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Також, протягом минулої доби, ракетного удару зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міста Запоріжжя.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка білорусь і надалі продовжує підтримувати збройну агресію російської федерації проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів по території України.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, по районах населених пунктів Стариця та Амбарне Харківської області;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків та артилерії різних типів, по районах населених пунктів Куп’янськ, Кислівка, Крохмальне, Берестове, Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка та Площанка;

на Бахмутському напрямку – з танків та всього спектру артилерії, по районах населених пунктів Серебрянка, Спірне, Роздолівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Зеленопілля, Андріївка, Курдюмівка та Озарянівка;

на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах Нью-Йорка, Красногорівки, Кам’янки, Авдіївки, Первомайського, Невельського та Мар’їнки;

на Новопавлівському напрямку – з артилерії різних типів, по районах Вугледара, Богоявленки, Пречистівки та Времівки;

на Запорізькому напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, по районах населених пунктів Гуляйпільське, Новоандріївка та Щербаки.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали Зеленівка, Чорнобаївка та Херсон.

Також від вогню російської ствольної та реактивної артилерії постраждали населені пункти Нікополь та Червоногригорівка Дніпропетровської області.

Що відбувається на окупованих територіях

У Каховському районі ворог посилив фільтраційні заходи після ефективного вогневого ураження Силами оборони його позицій. У самій Каховці російські загарбники мінують об’єкти інфраструктури та знищують вежі стільникового зв’язку.

Російські окупанти не полишають спроб насадження своєї та знищення української культури на тимчасово зайнятій території України. За наявною інформацією, у місті Енергодар Запорізької області вилучені всі підручники з історії України для подальшого їх знищення.

За поданням самопроголошеної влади тимчасово окупованої території Донецької області указами президента російської федерації присвоєно так звані «почесні звання» містам Горлівка та Маріуполь.

Успіхи ЗСУ

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала ударів по 2 позиціях зенітних ракетних комплексів противника.

Російські загарбники продовжують зазнавати втрати. За уточненою інформацією, 15 листопада, у місті Мелітополь наші воїни знищили штаб одного з ворожих підрозділів. В результаті дій Сил оборони в районах населених пунктів Кінські Роздори, Владівка і Благовіщенка Запорізької області знищено два склади боєприпасів, дві одиниці БМ-21 “Град” та зенітний ракетний комплекс С-300. Також ворог втратив близько 100 осіб загиблими та пораненими.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за минулу добу уразили 2 пункти управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 3 склади боєприпасів, а також 3 інших важливих об’єкти окупантів.

Війна в Україні 17 листопада: втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.11 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 83110 (+400) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2878 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 5804 (+7) од,

артилерійських систем – 1860 (+0) од,

РСЗВ – 393 (+0) од,

засоби ППО ‒ 209 (+0) од,

літаків – 278 (+0) од,

гелікоптерів – 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1531 (+6),

крилаті ракети ‒ 474 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн– 4362 (+2) од,

спеціальна техніка ‒ 160 (+0).

Дані уточнюються.

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