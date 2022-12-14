Додаткова мобілізація після Нового року – Маляр пояснила, що “все може бути”

В Україні додаткова мобілізація після Нового року буде залежати від ситуації на фронті.

Про це у програмі “Нічна варта” розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає НСН.

Маляр пояснила, що мобілізація потрібна не лише для компенсації втрат у війську, спричинених загибеллю воїнів чи їх пораненням. Необхідно також замінити тих, хто воює ще від початку повномасштабної війни.

“Є потреба у відновленні тих військових, які на війні отримали поранення, сказала Маляр. – Ці речі складно прогнозувати, тому що мобілізація залежить від потреб війни. І, крім того, є втрати та потреба у відновленні, навіть ті люди, які зараз воюють, потребують заміни”.

Мобілізація в Україні

Начальник Житомирського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Ігор Бацюн нагадав, що першочергово комплектування бойових військових частин проводиться за рахунок резервістів, колишніх учасників АТО і ООС, з поступовим нарощуванням чисельності підрозділів за рахунок військовослужбовців та військовозобов’язаних.

Начальник управління штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач повідомив, що потреби в мобілізації усіх військовозобов’язаних чоловіків в Україні найближчим часом не буде. Наразі мобілізують “найбільш підготовлені категорії громадян, які вже проходили військову службу”.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що кількість особового складу в ЗСУ є достатньою, тож додаткова хвиля мобілізації наразі не планується.

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