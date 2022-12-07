Скільки часу навчаються мобілізовані в Україні і кого призивають у першу чергу

Начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач розповів про те, скільки навчаються мобілізовані і кого призивають у військо в першу чергу.

В Україні триває проведення загальної мобілізації. На службу можуть призвати навіть тих, у кого немає жодного військового досвіду.

Втім, чоловіків без досвіду призивають набагато менше, ніж тих, хто має військовий досвід, сказав Горбач в інтерв’ю НВ, передає NNS.

Скільки часу навчаються мобілізовані без військового досвіду

Не можу назвати кількісних показників, але їх (військових без досвіду – ред.) призивають набагато менше, ніж тих, хто має військовий досвід, сказав Горбач.

Так, у навчальних центрах військові без досвіду проходять як мінімум базову загальновійськову підготовку, яка триває протягом 30 діб. Це для спеціалістів, які не потребують додаткового досвіду крім базового – номери обслуги, заряджаючий і так далі.

Якщо військовослужбовець буде призначатись на більш складну спеціальність, наприклад, гранатометник, це потребує додаткового часу – ще два тижні навчання.

Якщо ще складніша спеціальність – то ще місяць або й до 45 днів додатково. Військовослужбовці, яких призначають на сержантські посади, також проходять додаткову фахову підготовку. Сумарно підготовка може тривати понад два місяці, наголосив Горбач.

Він наголосив, що особовий склад має призиватися придатним за станом здоров’я.

Відповідно, тут пріоритет надається молодшим категоріям військовозобов’язаних. А щодо спеціалістів… у Збройних силах виникають потреби у комплектуванні різними спеціальностями, додав Горбач.

Роман Горбач нагадав, що мобілізація проходить з перших днів повномасштабного вторгнення в плановому режимі і буде продовжена до тих пір, поки не завершаться воєнні дії на території нашої держави.

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Джерело: НВ, 24 канал