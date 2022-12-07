Міністр оборони Олексій Резніков прокоментував петицію про демобілізацію українців, які прослужили рік після мобілізації.

На його думку, реалізація вимог петиції щодо демобілізації за бажанням для українських військовослужбовців, які прослужили один рік після мобілізації, зашкодить обороноздатності України.

Про це Резніков заявив 6 грудня в ефірі національного телемарафону, передає NNS з посиланням на УП.

“Моя персональна думка – ця петиція не зовсім на користь обороноздатності країни. На сьогодні Конституція говорить про обов’язок кожного громадянина боронити свою землю. Питання піти відпочивати, коли війна ще не закінчилася й перемога попереду, мені здається, це трохи дивний підхід”, сказав міністр.

Він зазначив, що в парламенті є проєкт закону щодо можливості надання відпусток для військовослужбовців.

“Щодо демобілізації – уявіть собі, сьогодні в нас під багнетом близько мільйона людей. Уявіть, мільйон відпустити, мільйон набрати, а навчити їх, підготувати? Для мене це дуже дивно звучить, не розумію авторів цієї петиції”, підкреслив Резніков.

Відповідна петиція набрала 25 тисяч голосів за три місяці.

Автор пропонує обмежити термін мобілізації кожної окремої людини, а також гарантувати відстрочку від наступної мобілізації для людей, які відслужили рік.

Чи потрібна додаткова мобілізація в Україні

Джерело: УП