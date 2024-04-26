Наразі є 3 найскладніші напрямки фронту, де постійно відбуваються штурмові дії російських військ. Це Новопавлівський, Бахмутський та Авдіївський напрямки

Про це повідомив речник ОСУВ “Хортиця” Назар Волошин в ефірі телемарафону, передають Новини України – НСН.

Зокрема, за його словами, на напрямку Новобахмутівка-Очеретине військові РФ для прориву оборони українських військ навіть ввели додаткові резерви – 55 окрему мотострілецьку бригаду Збройних сил РФ.

“Дві третини селища Очеретине під контролем Сил оборони, а частина населеного пункту, в яку прорвався ворог, перебуває під нашим вогневим контролем. Противник там блокований і вживаються всі заходи задля відбиття звідти ворога. Тривають бої”, – розповів Волошин.

Окрім того, для захоплення Часового Яру, російська армія намагається обійти його по флангах через Богданівку та Іванівське.

У ЗСУ назвали 3 найскладніші напрямки фронту – де безперервно штурмують окупанти

“Штурмові дії тривають цілодобово. Ворог також зосереджує свої зусилля для прориву нашої оборони західніше Бахмута, виходу до каналу Сіверський Донець – Донбас задля заволодіння населеним пунктом Часів Яр і створення там умов для подальшого просування до Краматорської агломерації”, – зазначив речник.

За словами Волошина, противник намагається взяти Часів Яр в оперативне оточення, але за останній тиждень жодних успіхів не мав.

“Вони за будь-яку ціну намагається також взяти село Іванівське та околиці Богданівка, щоб зайти до Часового Яру. Окупанти активно штурмують ці два населені пункти, щоб взяти в кліщі Часів Яр”,- розповів Волошин.

Речник ОСУВ “Хортиця” додав, що, намагаючись вирівняти лінію оборони та лінію бойового зіткнення, ворог додатково безуспішно штурмує ще й Андріївку та Кліщіївку.

Зокрема, в районі Кліщіївки помічено збільшення кількості особового складу армії РФ.

Як зазначив Волошин, найбільше штурмів на Часоярівському напрямку за цю добу росіяни провели неподалік Білогорівки.

“Противник перегруповується, підвозить боєкомплект, намагається розміновувати наші заміновані території. Але йому це не вдається”, – додав речник.

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