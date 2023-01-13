Як українцям із серцево-судинними захворюваннями отримати «Доступні ліки» – поради

Українці з серцево-судинними захворюваннями можуть отримувати ліки безоплатно або з незначною доплатою за програмою “Доступні ліки”. Як це зробити

Всього до програми “Доступні ліки” включено 231 препарат для лікування серцево-судинних та цереброваскулярних захворювань, у тому числі для профілактики інфарктів та інсультів. Як отримати ліки за програмю розповідає НСН з посиланням на НСЗУ

Щоб почати отримувати ліки безоплатно або з частковою доплатою потрібно:

1. Звернутися до лікаря первинної медичної допомоги.На час воєнного стану можна піти до будь-якого лікаря сімейного лікаря, терапевта або педіатра в закладі з договором із НСЗУ – декларація не обов’язкова.

Лікар випише електронний або паперовий рецепт на підставі обстежень та діагнозу. В рецепті лікар вкаже міжнародну непатентовану назву препарату (МНН).

За програмою “Доступні ліки” українці можуть отримати медпрепарати безкоштовно або з невеликою доплатою

2. З рецептом можна звернутися в будь-яку аптеку, незалежно від місця реєстрації. Головна умова – наявність договору з НСЗУ. Впізнати таку аптеку можна за наліпкою “Доступні ліки”.

Пам’ятайте: термін дії рецепту становить 30 днів з дати виписування.

3. Покажіть рецепт працівнику аптеки. Аптекар запропонує наявні препарати, які містять потрібну діючу речовину. А також повідомить, який препарат повністю безоплатний, а за який потрібно доплатити. Вартість ліків аптеці відшкодує НСЗУ.

Знайти найближчу аптеку з договором із НСЗУ можна:

через дашборд на сайті НСЗ: https://edata.e-health.gov.ua/e-data/dashboard/pharmacy-map. В меню зліва оберіть ваш населений пункт та потрібний напрямок програми реімбурсації.

через чат-бот «Спитай Гриця» https://t.me/SpytaiGrytsia_bot.

зателефонуйте до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

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