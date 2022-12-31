В Україні назвали кількість військових у російському полоні і зниклих безвісти

Уповноважена президента з питань забезпечення прав захисників України Альона Вербицька повідомила, скільки українських військових перебуває у російському полоні.

Скільки військових у російському полоні

Станом на 30 грудня 2022 року близько 3,4 тис. українських військовослужбовців нині перебувають у полоні країни-агресорки Росії. Ще 15 тис. людей наразі вважаються зниклими безвісти.

Скільки з них військових, а скільки цивільних – невідомо.

Про це Вербицька розповіла в інтерв’ю виданню RND, передає НСН.

“Наразі Росія підтвердила 3392 українських військовополонених, але 15 000 осіб в Україні вважаються зниклими безвісти, включно з багатьма цивільними”, – сказала вона.

Вербицька додала, що доля цих людей абсолютно незрозуміла.

“Ми не знаємо, що з ними сталося. Чи є вони також російськими військовополоненими, чи були насильно вивезені з окупованих Росією територій, чи, можливо, давно вбиті. Така невизначеність є особливо важкою для родичів”, – зазначила вона.

Вербицька повідомила, що Росія відмовляє Червоному Хресту в доступі до таборів для військовополонених і порушує Женевську конвенцію.

Зниклі безвісти

Раніше кількість зниклих безвісти в Україні внаслідок війни Росії в 15 тисяч людей озвучувала Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти (International Commission on Missing Person, ICMP).

За словами директора ICMP Метью Холлідея, наразі невідомо, скільки людей насильно переміщені, утримуються під вартою в Росії, живі і розлучені з членами своїх сімей, або померли і поховані.

Розслідування справ зниклих безвісти в Україні триватиме роками, навіть після припинення бойових дій, сказав Холлідей.

Він додав, що в одному лише Маріуполі, за оцінками влади, загинули або зникли безвісти 25 тисяч людей.

Більшість зниклих безвісти та загиблих є жертвами воєнних злочинів, тому, наголосив експерт, винні мають бути притягнуті до відповідальності.

У липні ICMP, яка базується в Гаазі, відкрила офіс у Києві, щоби допомогти Україні документувати та розшукувати зниклих безвісти.

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