Звільненим з полону українцям почали виплачувати по 100 тисяч гривень допомоги: як їх можна отримати

Звільненим з полону українцям почали виплачувати по 100 тисяч гривень державної допомоги, передає НСН.

Як повідомили в Мінреінтеграції, 13 грудня надійшла одноразова грошова допомога по 100 тисяч гривень 131 колишньому полоненому. Ці особи були визнані Міжвідомчою комісією при Міністерстві реінтеграції позбавленими свободи внаслідок збройної агресії росії проти України.

Як звільненим з полону українцям отримати державну допомогу

Аби отримати одноразову грошову допомогу в розмірі 100 тисяч гривень, людині, яка перебувала в російському полоні або її родичам потрібно звернутися з переліком документів та відповідною заявою до Мінреінтеграції. А саме:

Копія документа, яка посвідчує особу;

Документи, які підтверджують факт порушення свободи, примусового утримування в полоні;

Довідка з банку про дані особистого рахунку.

За більш детальною інформацією з питань одноразової державної виплати слід звертатися до Мінреінтеграції за телефоном: (044) 355-14-56.

Джерело – “Армія інформ”

Грошова допомога українцям – які виплати можуть отримати переселенці