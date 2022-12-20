Окупанти ділять полонених на “сорти” у процесі обміну – ГУР

У ГУР Міноборони розповіли, що у російській армії ділять полонених на “сорти” у процесі обміну. Кого забирають на обмін найрідше

У процесі обміну полоненими керівництво армії рф ділить людей на “сорти”. В пріоритеті росії — офіцери, а не мобілізовані з тимчасово окупованих територій.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, передає НСН

“Рашистський режим — фашистський за своєю суттю, тому що він проводить певну градацію”, — сказав Андрій Юсов.

Так званий антирейтинг, за словами представника української розвідки, очолюють примусово мобілізовані з тимчасово окупованих територій.

У процесі обміну окупанти ділять полонених на “сорти”

“А всі решта — починається вкрай важкий процес. Зрозуміло, що офіцери мають підвищений попит. А також люди, які володіють певними знаннями та навичками. Впливають і багато інших речей, які ми не озвучуватимемо, щоб не нашкодити. Але що простіше людина для рашистів, то менше до неї інтересу”, — сказав Юсов..

Як відомо, 14 грудня Україна повернула з полону 64 воїни Збройних сил України, які воювали на Донецькому та Луганському напрямках.

Раніше речник державного проєкту “Хочу жити” Віталій Матвієнко заявляв, що понад 4300 російських військовослужбовців та мобілізованих готові добровільно здатися в полон ЗСУ та подали відповідні звернення.

За його словами, з багатьма з них уже проводять усі необхідні роботи для того, щоб ця процедура була безпечною. Водночас Матвієнко наголосив, що Україна гарантує повну безпеку всіх розмов, листування з потенційними військовополоненими рф.

Державний проєкт “Хочу жити” був запущений у вересні 2022 року та покликаний допомогти військовослужбовцям російської армії безпечно здатися в полон ЗСУ. Він передбачає Єдиний центр (сайт) і цілодобову гарячу лінію приймання звернень від військових рф та їхніх сімей.

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