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Скільки триває підготовка мобілізованих – розповіли у ЗСУ

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Скільки триває підготовка мобілізованих – розповіли у ЗСУ
Національна служба новин - NNS

В Україні продовжено воєнний стан і загальну мобілізацію. У ЗСУ розповіли скільки триває підготовка мобілізованих

Підготовка мобілізованих ділиться на індивідуальну та колективну. Вона може зайняти від двох та трьох місяців і навіть більше.

Про це повідомив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач на брифінгу у Media Center Ukraine у понеділок, 19 грудня, передає НСН

У ЗСУ розповіли скільки триває підготовка мобілізованих

Скільки триває підготовка мобілізованих – розповіли у ЗСУ

«Громадяни, які раніше не проходили військову службу, обов’язково прямують на підготовку до навчальних центрів. Це мінімум місяць, якщо складніша спеціальність, то додаємо мінімум два тижні, а то й місяць, а то й 2,5 місяці. Це індивідуальна підготовка”, – сказав він.

Крім цього, відбувається колективна підготовка.

«Тобто коли військовослужбовець потрапить до підрозділу, і цей підрозділ готується до залучення до зони бойових дій. Із цим підрозділом також проводяться заняття на полігонах та інших ділянках місцевості», – повідомив Горбач.

У Командуванні наголосили, що загалом така підготовка (індивідуальна + колективна) «може зайняти від двох та трьох місяців і навіть більше».

В обов’язковому порядку навіть ті, хто вже має якийсь досвід служби, залучається підрозділом до виконання бойових завдань – проходить бойове злагодження, підготовку на полігонах.

Горбач також розповів, що в Україні знизилися показники кількості людей, які закликаються щодо мобілізації, але жодного посилення призову після Нового року не планується.

Що таке ротація мобілізованих і як вона відбувається

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