Скільки триває підготовка мобілізованих – розповіли у ЗСУ

В Україні продовжено воєнний стан і загальну мобілізацію. У ЗСУ розповіли скільки триває підготовка мобілізованих

Підготовка мобілізованих ділиться на індивідуальну та колективну. Вона може зайняти від двох та трьох місяців і навіть більше.

Про це повідомив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач на брифінгу у Media Center Ukraine у понеділок, 19 грудня, передає НСН

У ЗСУ розповіли скільки триває підготовка мобілізованих

«Громадяни, які раніше не проходили військову службу, обов’язково прямують на підготовку до навчальних центрів. Це мінімум місяць, якщо складніша спеціальність, то додаємо мінімум два тижні, а то й місяць, а то й 2,5 місяці. Це індивідуальна підготовка”, – сказав він.

Крім цього, відбувається колективна підготовка.

«Тобто коли військовослужбовець потрапить до підрозділу, і цей підрозділ готується до залучення до зони бойових дій. Із цим підрозділом також проводяться заняття на полігонах та інших ділянках місцевості», – повідомив Горбач.

У Командуванні наголосили, що загалом така підготовка (індивідуальна + колективна) «може зайняти від двох та трьох місяців і навіть більше».

В обов’язковому порядку навіть ті, хто вже має якийсь досвід служби, залучається підрозділом до виконання бойових завдань – проходить бойове злагодження, підготовку на полігонах.

Горбач також розповів, що в Україні знизилися показники кількості людей, які закликаються щодо мобілізації, але жодного посилення призову після Нового року не планується.

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