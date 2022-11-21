Що таке ротація мобілізованих і як вона відбувається

Тисячі українських чоловіків були мобілізовані на військову службу або стали добровольцями через повномасштабну військову агресію РФ. Як в Україні відбувається ротація мобілізованих і які терміни служби.

Про це розповідає NNS з посиланням на Дзеркало тижня.

Що таке ротація

Ротація – це регулярна заміна або взаємозаміна особового складу, підрозділів чи військових частин, що виконують завдання у важких, складних або несприятливих умовах, через певний час.

Під час війни ротація означає заміну особового складу, що виконує бойове завдання або несе службу в складних умовах, на інших військовослужбовців.

Ротація широко практикується в умовах ведення бойових дій. Але будь-яка інформація про порядок та періоди ротації закрита.

Рішення про ротацію ухвалюється за мобілізаційними планами командуванням ЗСУ. З цим питанням військовослужбовець особисто має право звертатися безпосередньо до керівництва своєї військової частини та командування ЗСУ.

Терміни ротації встановлює командування Збройних сил України згідно з потребами та відповідними завданнями військових підрозділів.

Як має відбуватися ротація мобілізованих

Що стосується мобілізованих громадян, то у випадку оголошення мобілізації та настання особливого періоду військовослужбовці, які не задіяні у веденні бойових дій, можуть бути відрядженими для тимчасового заміщення посад у військових частинах, задіяних у веденні воєнних дій.

Після виконання бойових завдань військові повертаються до місць проходження служби, з яких були направлені у відрядження.

У Міноборони наголосили, що положення про проходження громадянами України військової служби у ЗСУ, затверджене указом президента України від 10 грудня 2008 року №1153/2008, визначає, що у разі оголошення мобілізації і настання особливого періоду заміна військовослужбовців, які проходять службу у місцевостях з установленими строками служби, припиняється.

В особливий період терміни ротації можуть бути з моменту введення воєнного стану до оголошення демобілізації.

Скільки часу може перебувати на службі мобілізований

Військові, які на службі за призовом під час мобілізації, проходять військову службу до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію.

Слід зазначити, максимальний термін перебування на військовій службі під час воєнного стану – до закінчення особливого періоду або до оголошення демобілізації.

Джерело

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