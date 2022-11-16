Чи будуть посилювати мобілізацію в Україні? Які спеціалісти потрібні на фронті зараз

У Командуванні Сухопутних військ ЗСУ розповіли, чи планується посилювати мобілізацію в Україні найближчим часом і чи вистачає спеціалістів в армії.

Про це повідомляє NNS з посиланням на Liga.net.

Посилення мобілізації можливе лише в тому випадку, коли цього потребуватиме ситуація на фронті. У кожного центру комплектування та соціальної підтримки є план за кількістю спеціалістів, яких необхідно призвати. Якщо ситуація на фронті ускладнюватиметься, цей план також змінюватиметься.

“Оскільки Росія оголосила мобілізацію, кількість їхньої живої сили на фронті збільшуватиметься. Відповідно, наші графіки призову також змінюватимуться, але наскільки – наперед не можна сказати”, пояснює начальник управління штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.

За його словами, тепер всі плани та завдання щодо мобілізації в Україні складаються з огляну на мобілізацію в Росії. Однак наразі немає потреби призивати на військову службу всіх військовозобов’язаних чоловіків. І найближчим часом така необхідність не має з’явитися.

“Теоретично може бути що завгодно. Але зараз, навпаки, ухвалюються закони про можливість звільнення окремих категорій людей, які мобілізувалися після 24 лютого. Наприклад, на звільнення тепер мають право батьки трьох або більше дітей. Тобто є тенденція не до збільшення категорій, які підлягають мобілізації, а навпаки, до зменшення”, розповідає Горбач.

Начальник управління штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ розповідає, що зараз до територіальних центрів комплектування приходить значно менше добровольців, ніж на початку війни, але вони все одно є.

“Статистика про кількість добровольців не ведеться, але можу точно сказати, що деяким із них відмовляють. Хтось не підходить за станом здоров’я, хтось за законодавством не підлягає призову – наприклад, це юнаки до 27 років, які раніше не проходили службу”, зазначає Горбач.

За словами Романа Горбача, зараз мобілізують “найбільш підготовлені категорії громадян, які вже проходили військову службу”. Всі військові частини України укомплектовані необхідними спеціалістами, дефіциту будь-яких спеціальностей немає.

Тих, хто раніше не проходив службу, призивають лише до навчальних центрів для первинної підготовки. Вона триває мінімум місяць.

“Місяць готують на прості спеціальності – наприклад, стрільців, – пояснює Горбач. – Якщо потрібно навчити людину на навідника або командира бойової машини, то до місяця додаються ще два тижні чи більше. А щоб отримати висококваліфіковану спеціальність – як-то оператор дронів – потрібно навчатися кілька місяців”.

Джерело: Liga.net