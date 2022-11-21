Міша з Підмосков’я. ЗСУ взяли в полон пораненого окупанта, який ховався під ліжком

ЗСУ взяли в полон російського окупанта з перебитими ногами. Він ховався під ліжком в одному зі зруйнованих будинків.

Відео виклали в телеграм каналі “Оперативний ЗСУ”, передає NNS.

На кадрах видно, що українські захисники знайшли будинок, в якому сховався поранений окупант. Солдат отримав поранення ніг і заховався від ЗСУ під ліжком. Українські захисники під час “зачищення” знайшли скаліченого вояку.

Боєць ЗСУ, який знайшов Мішу, виявився досить культурним, поводився спокійно і навіть певним чином поспівчував окупанту, якого “забули” свої і залишили вмирати з важкими пораненнями.

“Знайшли пораненого російського солдата. Міша. Дали покурити, поїсти. Міша з Підмосков’я. З ногами “печалька”, – сказав український захисник.

Пораненого Мішу вкрили теплими куртками, далі його доправлять до медзакладу, підлікують і обміняють на українських захисників.

Російські військові можуть здатися в полон до ЗСУ і зберегти своє життя. Телефони гарячої лінії “Хочу жить”: +380665803498 та +380931192984.

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