Епічне відео: як «вагнерівець» здався у полон українському дрону

«Вагнерівець» здався у полон українському дрону. Про це розповів сам полонений. А також в мережі оприлюднене епічне відео самого процесу, передає NNS.

Російський загарбник Андрій Сорокін розповів українським воїнам деталі того, як він здався у полон українському безпілотнику.

“Вагнерівець” розповів, що його під обстрілом інші окупанти викинули з окопа. Він деякий час намагався знайти безпечний прихисток під пильним оком безпілотника. Урешті, зрозумівши марність своєї біганини, підняв руки догори і ступив кілька кроків у напрямку БПЛА. Українські воїни відреагували на такі дії ворога і почали вести його до своїх позицій.

Українські військові повідомили полоненому, що вся його група була знищена. Вижити вдалося тільки йому.

“Вірю”, – відповів він.

«Вагнерівець» здався у полон українському дрону – відео

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