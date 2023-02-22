Як перейти з одного виду пенсії на інший розповіли у ПФУ

У разі, якщо людина має право на два види пенсії, вона може обрати більшу. Як це зробити розповіли у ПФУ

Про таку можливість повідомляють у Пенсійному фонді України.

Про це розповідає НСН

Українці можуть перейти з одного виду пенсії на інший

Наприклад, з пенсії за віком можна перейти на пенсію у зв’язку з втратою годувальника. Такі виплати призначаються непрацездатним членам сім’ї померлої особи, які були на її утриманні. Зокрема, відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», на таку грошову допомогу має право дружина чи чоловік пенсійного віку, якщо на момент смерті годувальника вони проживали разом.

Потрібно мати на увазі, що пенсію у зв’язку зі втратою годувальника призначають у розмірі 50% пенсії за віком померлого. Тому якщо у померлого пенсійні виплати були значно вищими, ніж у другого подружжя, є доцільність з пенсії за віком перейти на пенсію у зв’язку зі втратою годувальника та отримувати вищу суму виплат.

Щоб перейти на інший вид пенсійних виплат, потрібно звернутися з відповідною заявою та необхідними документами до Пенсійного фонду України.

Новини України:

Як оформити пенсію в Україні після роботи в Польщі: список документів

Пенсія по інвалідності в Україні — які розміри та кому призначається