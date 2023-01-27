“В Україні планують надсилати повістки через Viber”: стало відомо, які саме

“В Україні планують надсилати повістки через Viber”. Новини з такими заголовками масово поширюють ЗМІ. Але йдеться зовсім не про повістки до військомату, а про судові. Державна судова адміністрація дійсно запроваджує сервіс, який дозволить надсилати повістки через Viber – подробиці нижче.

В Україні належним способом вручення судового рішення вважалося лише його надсилання рекомендованим листом або через Електронний кабінет, який функціонує як модуль ЄСІТС.

Іноді, важко отримати підтвердження отримання такої повістки через недоліки системи. Як повідомив заступник Голови ДСА Сергій Чорнуцький, за новим наказом ДСА № 28 від 23 січня 2023 року, судові повістки, повідомлення та виклики тепер надходитимуть і на електронні месенджери. Про це розповідає НСН

«Сервіс забезпечуватиме економію коштів судів в сумі більше 6 млн грн на рік, оскільки вартість однієї надісланої судової повістки за допомогою месенджеру (Viber) втричі дешевша за вартість однієї надісланої судової повістки у вигляді SMS-повідомлення», ― підкреслив Сергій Чорнуцький.

Державне підприємство Інформаційні судові системи отримало замовлення на розробку сервісу автоматичного надсилання судами повісток на один із найпоширеніших месенджерів, які розглядалися ― Viber. Незважаючи на те, що наказ було прийнято 23 січня, підприємство вже завершує розробку. Впровадити повістки через Viber заплановано не пізніше 10.02.2023.

В Україні планують надсилати судові повістки через Viber

Судові повістки на Viber ― подробиці

Згідно з порядком повістки за заявою учасника судового процесу першочергово надсилатимуться на месенджер.

У випадку, коли мобільний телефон абонента не «прив’язаний» до месенджеру, повістки як і раніше надходитимуть у формі SMS-повідомлень.

Дані, які підтверджуватимуть надсилання та доставку таких повідомлень на Viber, будуть надходити та зберігатися в автоматизованій системі документообігу суду (із запобіганням їх видалення чи коригування).

«Тим, хто не зареєстрований в Електронному кабінеті, є два варіанти або надсилати рекомендованим поштовим відправленням, або СМС та ще дешевшим повідомленням на месенджер», ― зазначив Чорнуцький.

Проте, фахівці підкреслюють, що для учасників справи вже працює Електронний кабінет, який дозволяє надсилати як повідомлення, так і документи (ухвали, рішення тощо), і належно підтверджувати їх отримання, без необхідності додатково з’ясовувати, чи дійсно особа їх отримала.

Особливості застосування Viber для судових повісток

«У частині неавтоматизованого порядку відправлення повідомлень на месенджери (використовуючи номер мобільного телефону для реєстрації облікового запису) заступник голови ДСА Чорнуцький С. П. наголосив, що у такому випадку не буде повною мірою забезпечено збереження даних про доставку судових повідомлень зокрема існуватиме високий ризик їх втрати через відсутність засобів запобігання їх видалення», ― зазначають в ДСА.

Історія таких відправлень буде не систематизована за справами, учасниками судового процесу, а пошук інформації для підтвердження відправки таких повідомлень значно ускладнений.

Не врегульовано, що буде, якщо одним обліковим записом з одним номером користуватиметься кілька осіб при відсутній можливості збереження історії видалення та коригування повідомлень.

Як відомо, згідно своєї політики конфіденційності, Viber не гарантує збереження інформації, а також у будь-який час та з будь-якої причини може видалити ваш контент та заблокувати обліковий запис.

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