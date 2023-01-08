Чи можуть вручити повістку через родичів – пояснення юриста

Під час загальної мобілізації в Україні вручити повістку можуть навіть у громадських місцях.

Але є перелік способів оповіщення військовозобов’язаних, які не несуть жодної юридичної сили, роз’яснив юрист Юрій Дончак, передає НСН.

Правознавець перерахував, які саме неналежні способи виклику до ТЦК були їм уже зафіксовані:

виклик за допомогою телефонного дзвінка,

надсилання СМС-повідомлень,

надсилання фото повістки в вайбер,

вкидання повістки в поштову скриньку,

вручення повістки родичам або співмешканцям,

залишення повістки у дверях.

Якщо призовника викликають до військкомату не особисто — які юридичні наслідки

Людина, яка отримує повістку будь-яким чином, повинна виконати усі дії, зазначені в документі — з’явитись у вказане місце у зазначений час.

Але, якщо немає жодних підтверджень того, що людина отримала цю повістку, то і притягнути її до відповідальності буде практично неможливо, — відзначає юрист.

Оповіщання (коли повістка не була вручена призовнику особисто) у випадку їх ігнорування не мають для призовника негативних наслідків, ані кримінальної, ані адміністративної відповідальності.

Працівники військкомату не можуть оголосити призовника в розшук — у них на це просто немає повноважень.

Чи можуть вручити повістку на блокпосту? А мобілізаційне розпорядження?

Як зазначає Юрій Дончак, військовозобов’язаного не можуть затримати просто так на блокпостах в місті, області, по Україні, якщо ніяких протиправних дій він не здійснював. Хіба що, якщо він буде знаходитись на блок-посту без документів. Тоді його можуть затримати до моменту встановлення особи.

На блокпостах не можуть вручити мобілізаційне розпорядження, можуть лише вручити повістку.

Чи можуть вручити повістку на уточнення даних в іншому місті чи на блок пості, в ТЦК до якого не приписаний військовозобов’язаний? Можуть, тому що призовник повинен перебувати в межах свого району, і виїжджати за межі тільки з дозволу воєнкому.

Перебувати не за місцем прописки, в іншій області військовозобов’язаний можна лише, з дозволу воєнкому, або якщо чоловік став на тимчасовий облік за новим місцем проживання. В іншому випадку — це порушення законодавства про військовий облік.

Крім того, Дончак розповів, що вручення повісток військовозобов’язаним здійснюється лише певними категоріями. До таких належать посадові особи ТЦК, представники органів місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ, організацій, а також керівники навчальних закладів незалежно від підпорядкування та форми власності.

Відповідальність за неявку на вимогу повістки про уточнення облікових даних — штраф в розмірі від 3400 до 5100 грн. Кримінальна відповідальність настає лише за ігнорування повістки на відправку, що кваліфікується як ухилення від мобілізації.

Джерело

Мобілізація в Україні – чи законне вручення повістки не за місцем прописки