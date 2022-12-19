В яких випадках можливо відмовитися від повістки до військкомату

Під час загальної мобілізації в Україні повістку військовозобов’язаним можуть вручити в будь-якому місці. Але не всі мають право це зробити. В яких випадках громадянин може відмовитися від повістки

Про те, чи можливо відмовитися від вручення повістки розповідає НСН

Повістку можуть вручити навіть у парку, однак це повинні робити або співробітники ТЦКСП, або ж уповноважені особи органів місцевого самоврядування, керівники підприємств, ФОПи, управителі багатоквартирних будинків тощо.

В яких випадках громадянин має право відмовитися від повістки

Відмовитися від повістки військовозобов’язаний громадянин має право в таких випадках:

повістку вручає не уповноважена особа (деякі з уповноважених наведені вище);

у повістці вказана неправильна інформація про отримувача;

у повістці немає печатки військкомату чи підпису військового комісара.

Якщо людина відмовляється від повістки, то співробітник ТЦКСП зобов’язаний скласти акт про відмову в присутності свідків. Потім справу передають на розгляд керівникам ТЦКСП, а за результатами можуть стягнути штраф за порушення правил військового обліку.

Водночас штраф можна оскаржити в суді. Представники військкомату доводитимуть, що військовозобов’язаний порушив правила обліку. Це роблять для того, аби відповідальність людина понесла саме за порушення правил військового обліку, а не за відмову від повістки.

Порядок вручення повісток

Під час вручення повістки у військовозобов’язаного має бути при собі паспорт. Його потрібно пред’явити представникам військкомату, щоб підтвердити особу отримувача.

Після отримання повістки необхідно ознайомитись із текстом документа, а вже потім поставити підпис про його отримання.

У повістці мають бути вказані:

ПІБ та адреса місця проживання призовника;

вид повістки;

перелік документів, які треба мати із собою;

обов’язки призваного на строкову службу (для громадян, призваних на строкову військову службу);

до якого виду чи роду військ (сил) та до якої військової команди зараховано (для громадян, призваних на строкову військову службу);

дата, час та адреса – коли й куди необхідно з’явитися;

назва органу, печатка, підпис, ПІБ керівника ТЦК та СП.

Джерело

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