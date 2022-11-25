Хто і коли має проходити медкомісію у воєнний час – пояснення юриста

Через військове вторгнення РФ в Україні продовжили загальну мобілізацію та воєнний стан. Мобілізації підлягають військовозобов’язані чоловіки у віці від 18 до 60 років. Після отримання повістки військовозобов’язані мають проходити медкомісію – хто і коли розповідає юрист

Юристка регіонального офісу БФ «Право на захист» Анастасія Васильєва розповіла, як і кому треба проходити військово-лікарську комісію (ВЛК) та чи можна отримати відстрочку від мобілізації за станом здоров’я, передає NNS

Хто і коли має проходити медкомісію у воєнний час

Коли військовозобов’язані отримують повістки, то вони мають прийти у територіальний центр комплектування (ТЦК) з усіма необхідними документами.

Якщо людина немає права на відстрочку, то її обов’язково відправляють на ВЛК. Це потрібно обом сторонам: і військовозобов’язаному, і армії, адже людина може не знати про якісь свої захворювання або мати неточну інформацію. Юристка зазначила, що медкомісію проходять всі, у кого немає права на відстрочку з інших, окрім стану здоров’я, причин.

Всі призовники мають проходити медкомісію

Васильєва пояснила, що під час воєнного стану повторну медкомісію проходять навіть ті, хто пройшов її планово незадовго до мобілізації. За цей період обставини могли змінитися і людина, яку визнавали раніше придатною, може, наприклад, тепер мати причини для відстрочки чи навпаки.

Загалом висновок військово-лікарської комісії дійсний 12 місяців.

На який термін можна отримати відстрочку за станом здоров’я

Якщо людина має певні захворювання, через які не може проходити службу, то спочатку їй можуть дати відстрочку на два місяці. Після проходження цього терміну військовозобов’язаний має пройти повторну ВЛК і тоді за потреби йому можуть ще двічі продовжити цю відстрочку на два місяці.

«Тобто загальний термін такої відстрочки – шість місяців. Після цього військово-лікарська комісія буде приймати рішення про визнання особи непридатною до служби», – сказала юристка.

Якщо людину визнають непридатною, то її знімають з військового обліку і вона вже не є військовозобов’язаною.

Джерело

Виключений з військового обліку під час воєнного стану – що це означає