Чи будуть вручати повістки на блокпостах – розповіли в МВС

В МВС розповіли, чи будуть вручати чоловікам повістки на блокпостах. Сьогодні, захищати Україну готова велика кількість добровольців, передає NNS.

За словами, міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського немає потреби роздавати повістки на блокпостах.

Чи будуть вручати повістки на блокпостах

«Сьогодні ми маємо велику кількість добровольців, які приходять у відповідні пункти комплектування для того, щоб бути мобілізованими до лав ЗСУ. Тому сьогодні, спілкуючись з нашими Збройними силами, я розумію, що вони мають можливість уже відбирати найкращих з охочих(йти воювати – авт.). Зараз немає потреби закликати когось на блокпостах», сказав Денис Монастирський в ефірі телемарафону.

До того ж Міністр борони України Олексій Резніков розповів, що активізовувати призов та набирати більше людей до лав ЗСУ сьогодні не треба. За його словами українській армії сьогодні потрібна зброя.

Нагадаємо, влітку в Україні вручали повістки у нічних клубах в рамках загальної мобілізації.

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