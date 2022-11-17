В яких місцях найчастіше вручають повістки

За необхідності, повістки продовжать роздавати військовозобов’язаним впродовж дії воєнного стану.

Для вручення повісток військовозобов’язаним чоловікам обираються місця з найбільшим скупченням людей, розповів начальник Львівського обласного центра комплектування полковник Олександр Тіщенко, передає NNS.

“Мобілізаційні заходи щодо оповіщення військовозобов’язаних в громадських місцях проводилися уповноваженими групами від центрів комплектування. Для максимального охоплення обирались місця для оповіщення якомога більшої кількості осіб: вокзали, торгові центри, площі, великі вулиці тощо. Ці заходи планувались якраз для того, щоб виявити чоловіків, які не стали на військовий облік. Якби наші громадяни не порушували законів, потреби б у таких заходах не було. Та, на превеликий жаль, таким чином деякі особи пробують ховатись від виконання свого конституційного обов’язку”, сказав він.

Головний військком Львова каже, що ці мобілізаційні заходи спрямовані для захисту держави, і за необхідності повістки і надалі роздаватимуть на вулицях, і в тих місцях, які не заборонені законом.

“В першу чергу ми приводимо до ладу наш облік. Нам не потрібно вже і всіх до війська, нам потрібні фахівці, які затребувані зараз. Тому, якщо не буде іншого законодавчого інструменту для впорядкування обліку, нам доведеться і надалі проводити заходи оповіщення та уточнення даних в людних місцях. Ну і додам, що мобілізаційні заходи, зокрема, оповіщення військовозобов’язаних, будуть проводитися за необхідності і впродовж дії воєнного стану”, зазначив він в інтерв’ю ТСН.ua.

Мобілізація в Україні

В Україні проводиться загальна мобілізація. ЇЇ термін постійно подовжують. Першочергово комплектування бойових військових частин проводиться за рахунок резервістів, колишніх учасників АТО і ООС, з поступовим нарощуванням чисельності підрозділів за рахунок військовослужбовців та військовозобов’язаних.

Усі військовозобов’язані та резервісти повинні в разі зміні місця проживання повідомити про такі обставини та стати на військовий облік за новим місцем проживання.

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