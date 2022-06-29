В Україні почали вручати повістки у нічних закладах в рамках загальної мобілізації

Поліцейські спільно з представниками військкомату провели у Києві рейди з дотримання комендантської години. Чоловікам призовного віку почали вручати повістки у нічних закладах

Правоохоронці виявили два нічні клуби у Києві, які працювали після 23.00, незважаючи на заборону. 219 чоловікам призовного віку вручили повістки в рамках загальної мобілізації. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Адвокат Станіслав Борис зазначив, що згідно із законом можна мобілізувати до 95% чоловіків віком 18-60 років. У березні та квітні зафіксовано максимальну кількість звернень у зв’язку з врученням повісток людям без військового досвіду. У західних областях масово вручали повістки чоловікам-переселенцям.

У червні ситуація знову загострилася. Станіслав нагадав, що у першій хвилі мобілізації заклику підлягати колишні військовослужбовці, резервісти, ветерани ООС та АТО. У четвертій – усі громадяни України без обмежень за станом здоров’я та віком.

Голова прес-служби Львівського обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки Марія Левко пояснила, що будь-якого чоловіка призовного віку можуть мобілізувати після вручення повістки. Він має прибути для уточнення облікових даних. Жінки мають право вибору, вони мобілізуються за власним бажанням і на добровільній основі.

За словами Левка та Бориса, конкретних місць для видачі повісток законом не визначено. Їх можуть вручати на блокпостах, у ТРЦ, на пляжі, заправці, у квартирі, при перетині областей та в іншому місці на вулиці. Представники військкоматів мають встановити особу, кому вручають повістку та перевірити документи. Їх під час війни треба завжди мати при собі.

Після вручення повістки людину направляють на ВЛК для визначення стану здоров’я, після чого – на проходження служби за спеціальністю. Українця можуть “до особливого розпорядження” відправити додому.

В Україні триває мобілізація без жодних хвиль: де можуть вручати повістки