Кому можуть відмовити в мобілізації за станом здоров’я – перелік хвороб

Законодавство передбачає низку хвороб, за наявності яких військовозобов’язаним чоловікам можуть відмовити в мобілізації, або взагалі визнати непридатним – у мирний та/або воєнний час

Журналісти одного з українських ЗМІ розібралися, кому можуть відмовити в мобілізації на військову службу за станом здоров’я. Про це інформує NNS

Повідомляється, що придатність до військової служби має право визначати тільки військово-лікарська комісія (ВЛК) під час медогляду військовозобов’язаного.

Загальний перелік громадян, які не підлягають призову, визначений у ст. 23 Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Законодавство передбачає низку хвороб, за наявності яких військовозобов’язаних чоловіків можуть тимчасово не взяти на службу або взагалі визнати непридатним – у мирний та/або воєнний час.

З якими хворобами можуть відмовити в мобілізації

Які хвороби протипоказані для мобілізації

Важливо! Список захворювань, що дають змогу уникнути військової служби в мирний час, суттєво ширше, ніж у воєнний.

Деякі інфекційні та паразитарні захворювання

Наприклад, кишкові інфекційні хвороби, бактеріальні зоонози, вірусні інфекційні хвороби центральної нервової системи, вірусні геморагічні лихоманки, вірусні інфекційні хвороби з пошкодженням шкіри і слизових оболонок, гельмінтози, педикульоз і наслідки інфекційних і паразитарних хвороб є протипоказанням. А у воєнний час такі пацієнти вважаються обмежено придатними.

А от активний прогресуючий туберкульоз з розпадом легеневої тканини вважається достатньою підставою для непридатності до військової служби з виключенням з військового обліку.

У той час як туберкульоз легень без виділення мікобактерій і розпаду легеневої тканини або клінічно вилікуваний робить особу непридатною для військової служби в мирний час, але обмежено придатною – у воєнний.

Непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку хворі на важкі форми вірусних гепатитів, А також ті, хто має зумовлену ВІЛ хворобу, яка супроводжується інфекційними, паразитарними хворобами, злоякісними пухлинами тощо.

Новоутворення

Підставою для непридатності до військової служби з виключенням з військового обліку є:

первинні і вторинні злоякісні новоутворення всіх локалізацій за наявності віддалених метастазів і неможливості радикального хірургічного лікування;

швидко і повільно прогресуючі злоякісні пухлини лімфоїдної, кровотворної і споріднених їм тканин (лімфогранулематоз, Неходжкінська лімфома, злоякісні лімфопроліферативні хвороби, множинна мієлома, всі види лейкозів тощо), зі значними змінами;

доброякісні новоутворення всіх локалізацій з великими порушеннями функцій.

Решта онкозахворювань роблять громадянина непридатним до військової служби в мирний час і обмежено придатним – у воєнний. Тимчасова непридатність або обмежена придатність в таких випадках визначається індивідуально.

Хвороби крові і кровотворних органів

Причиною непридатності до служби з виключенням з військового обліку можуть бути швидко прогресуючі зі значними порушеннями функцій анемії, порушення згортання крові, геморагічні стани, інші хвороби крові, порушення із залученням імунного механізму тощо.

Хвороби ендокринної системи, порушення харчування і порушення обміну речовин, їхні наслідки

Усі хвороби щитоподібної залози, всі типи цукрового діабету, порушення інших ендокринних залоз, порушення обміну речовин, зокрема всі види ожиріння зі значними порушеннями функцій, є підставою для непридатності до військової служби як в мирний, так і у воєнний час.

Розлади психіки і поведінки

Непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку стають хворі, які мають:

різко виражені стійкі психічні розлади;

розлади психіки і поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин (алкоголю або наркотиків) при синдромі залежності з різкими, стійкими психічними розладами;

шизофренію, шизотипові і маячні розлади, афективні розлади з часто повторюваними фазами;

невротичні розлади з різко вираженими, стійкими хворобливими проявами;

різко виражені поведінкові розлади, зі схильністю до повторних тривалих декомпенсацій або патологічних реакцій;

глибоку і важку розумову відсталість.

Психічні розлади

Інші розлади психіки і поведінки можуть служити причиною непридатності до служби в мирний час, проте у воєнний час – придатність призовника оцінюється в індивідуальному порядку.

Хвороби нервової системи

Підставою для повної непридатності до військової служби можуть бути:

швидко прогресуючі, зі значними порушеннями функцій запальні захворювання ЦНС (менінгіт, енцефаліт, мієліт, енцефаломієліт, внутрішньочерепний і внутрішньохтебтовий абсцес тощо);

прогресуючі, зі значними порушеннями функцій системні атрофії, церебральний параліч, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, всі види дистоній (крім вегетосудинної);

епілепсія за наявності частих епілептичних нападів або виражених психічних розладів;

швидко прогресуючі зі значними порушеннями функцій хвороби периферичної нервової системи.

Хвороби ока і придаткового апарату

Непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку вважаються тільки ті, що мають:

виражені анатомічні зміни або пороки положення повік, орбіти, кон’юнктиви зі значними порушеннями зорових або рухових функцій на обох очах;

різко виражені, з прогресуючим зниженням зорових функцій або частими загостреннями на обох очах хвороби склери, рогівки (рубці і помутніння), райдужної оболонки, циліарного тіла, кришталика (всі види катаракти), судинної оболонки;

хвороби склоподібного тіла і очного яблука;

неврит зорового нерва, хвороби і ураження зорового нерва і зорових шляхів;

відшарування і розрив сітківки будь-якої етіології на обох очах;

всі форми глаукоми в розвиненій і наступних стадіях на обох очах;

стійкий параліч рухових м’язів очного яблука за наявності диплопії;

короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному з меридіанів більше 12,0 дптр або астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції в двох головних меридіанах більше 6,0 дптр;

короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному з меридіанів більше 12,0 дптр або астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції в двох головних меридіанах більше 6,0 дптр; гостроту зору одного ока нижче 0,1 або його сліпоту;

відсутність очного яблука при гостроті зору другого ока 0,3 і нижче або гострота зору обох очей 0,2 і нижче.

Хвороби вуха

У більшості випадків особи з такими захворюваннями непридатні до військової служби в мирний час і обмежено придатні у воєнний.

Підставою для виключення з військового обліку може бути тільки стійка повна глухота на обидва вуха або глухонімота.

Хвороби системи кровообігу

Непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку визнаються пацієнти:

з серцевою недостатністю II-Б-III стадії при некоронагенних хворобах серця;

із серцевою недостатністю II-Б-III стадії у разі ішемічних хвороб серця;

з гіпертонічною хворобою III стадії;

з цереброваскулярними хворобами (наприклад, інфаркт головного мозку або інсульт) зі значними порушеннями функцій;

з хворобами артерій, артеріол і капілярів, вен, лімфатичних вузлів (атеросклерози, тромбози, варикози тощо) зі значними порушеннями кровообігу і функцій.

Хвороби органів дихання

Непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку вважаються тільки ті, у кого хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів і легень зі значними порушеннями функції зовнішнього дихання. А також хворі на тяжку персистуючу бронхіальну астму.

Хвороби органів травлення

Підставами для виключення з військового обліку є:

щелепно-лицеві аномалії (крім вроджених), зокрема аномалії прикусу зі значними порушеннями дихальної, нюхової, жувальної, ковтальної та мовної функцій;

хвороби стравоходу, шлунка і дванадцятипалої кишки, апендикса, кишківника і очеревини зі значними порушеннями функцій;

виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки зі значними порушеннями функцій;

хвороби печінки зі значними порушеннями функцій;

всілякі грижі зі значними порушеннями функцій.

Хвороби шкіри і підшкірної клітковини

Підставою для виключення з військового обліку особи може бути атопічний дерматит з поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву, звичайна пухирчатка, герпетиформний дерматит.

Інші шкірні захворювання роблять людину непридатною для військової служби в мирний період або тимчасово непридатною.

Хвороби кістково-м’язової системи і сполучної тканини

Непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку особи, хворі на артропатію, хвороби суглобів і хребта, набуті деформації і дефекти пальців або кінцівок зі значними порушеннями функцій.

А також після двосторонніх ампутацій верхніх або нижніх кінцівок на будь-якому рівні або односторонньої ампутації нижньої кінцівки вище рівня верхньої третини гомілки.

Хвороби сечостатевої системи

Підставою для виключення з військового обліку є хвороби нирок і сечостатевої системи зі значними порушеннями функцій і нирковою недостатністю.

Жінки також визнаються непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку в разі запальних захворювань органів малого таза і незапальних захворювань статевих органів зі значними порушеннями функцій.

Вади розвитку, деформації і хромосомні порушення

Непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку є особи з вродженими вадами розвитку зі значними порушеннями функцій.

Травми, отруєння та інші наслідки дії зовнішніх причин

Підставою для повної непридатності до військової служби є травми голови та шиї, хребта, спинного мозку, органів грудної, черевної порожнин, кінцівок тощо значним порушенням функцій.

Джерело

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