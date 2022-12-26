Мобілізація в Україні – чи законне вручення повістки не за місцем прописки

В Україні триває загальна мобілізація, призов відбувається планово. Отримати повістку можуть усі чоловіки призивного віку. Чи можливе вручення повістки не за місцем прописки

Повістки військовозобов’язаним поза регіоном їхньої реєстрації, якщо перебування особи там має короткостроковий характер, вручати не повинні.

Це підтвердив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач, передає НСН

Чи законне вручення повістки на вулиці

Зокрема, військовий уточнив, що якщо громадянин надовго вибуває в інший регіон, він має знятися з військового обліку та стати на новому місці.

Якщо ж чоловік прибув у ту чи іншу область у відрядження – він повинен мати відповідні документи, що підтверджують факт відрядження.

Зверніть увагу! Представники центру комплектування в одній області не мають повноважень для того, щоб направити людину на проходження будь-яких дій у центрі комплектування в іншій області.

«Але якщо у спілкуванні з’ясується, що громадянин тут живе якийсь час, то згідно із законом він має стати на військовий облік. Його можуть запросити для постановки на військовий облік та уточнити всі облікові дані. Якщо справді на день поїхав до батьків, наприклад, і повертається чи навпаки, то я не думаю, що йому вручать повістку. Якщо вручать, це буде не зовсім правильно. Але ця ситуація часто перебільшена», – пояснив Горбач.

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В яких випадках можливо відмовитися від повістки до військкомату