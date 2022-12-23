Загальна мобілізація – за якої умови можуть припинити видавати повістки на вулицях

В Україні триває загальна мобілізація. У ЗСУ розповіли, за якої умови можуть припинити видавати повістки на вулицях

У зв’язку з продовженням військового стану та загальної мобілізації в країні продовжиться і практика видачі повісток чоловіка у громадських місцях, яка обурює громадян настільки, що вони підписали петицію про її заборону. Тим часом у Збройних Силах України пояснили, за якої умови вони можуть припинить роздавати повістки на вулиці.

Як розповів начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач, таким чином Міноборони збирає та актуалізує дані про військовозобов’язаних. Про це повідомляє НСН

За якої умови можуть припинити видавати повістки на вулицях

За його словами, чоловіки практично ніколи не сповіщають територіальні центри комплектування про те, яку освіту вони отримали, куди переїхали, коли одружились, розлучились чи у них з’явились діти.

“Якби військовозобов’язані самі подавали оновлені дані в територіальні центри, ніхто не ловив би їх на вулицях”, – сказав Горбач..

Він також пояснив, що роздача повісток з метою уточнення даних відбувається у громадських місцях тому, що вручати повістки за домашніми адресами малоефективно – люди не відчиняють двері.

“Тому начальники територіальних центрів обирають місця, де багато людей”, – розповів Горбач.

І додав, що під час такої роздачі ТЦК разом із органами поліції можуть перевірити документи чоловіка, встановити його особу і видати повістку про необхідність подати свіжі відомості про себе.

“Особливо легко це зробити, коли порушується громадський порядок – наприклад, комендантська година. Але це не означає, що всім цим людям вручають повістки, щоб призвати їх до ЗСУ. У 95% це роблять, щоб громадянин з’явився в територіальний центр і щоб там уточнили його військово-облікові дані. А потім він повертається додому”, — пояснив військовий.

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