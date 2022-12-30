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Пункти незламності у Viber: як їх знайти

Дата 🕑 < 1 хв.
Viber
Національна служба новин - NNS

Тепер Пункти незламності можна знайти у Viber: Для цього був створений спеціальний чат-бот, передає НСН.

«Розвиваємо Пункти Незламності, не тільки розгортаючи їх по всій країні, але й розвиваючи інформаційну інфраструктуру для них», розповів заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Пункти незламності у Viber: як їх знайти

Як знайти Пункти незламності у Viber

  • Знайдіть чат-бот «Пункт незламності» через пошуковик в застосунку;
  • Натисніть «Старт»;
  • Оберіть «Пошук пункту»;
  • Вкажіть власну геолокацію;
  • Чат-бот автоматично знайде для вас усі найближчі «Пункти незламності».

Також інформацію про Пункти незламності можна знайти на сайті за посиланням і у Телеграм-боті.

Як знайти “пункти незламності” – важлива інформація

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