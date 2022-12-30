Пункти незламності у Viber: як їх знайти

Тепер Пункти незламності можна знайти у Viber: Для цього був створений спеціальний чат-бот, передає НСН.

«Розвиваємо Пункти Незламності, не тільки розгортаючи їх по всій країні, але й розвиваючи інформаційну інфраструктуру для них», розповів заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Як знайти Пункти незламності у Viber

Знайдіть чат-бот «Пункт незламності» через пошуковик в застосунку;

Натисніть «Старт»;

Оберіть «Пошук пункту»;

Вкажіть власну геолокацію;

Чат-бот автоматично знайде для вас усі найближчі «Пункти незламності».

Також інформацію про Пункти незламності можна знайти на сайті за посиланням і у Телеграм-боті.

Як знайти “пункти незламності” – важлива інформація