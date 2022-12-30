Пункти незламності у Viber: як їх знайти

Тепер Пункти незламності можна знайти у Viber: Для цього був створений спеціальний чат-бот, передає НСН.
«Розвиваємо Пункти Незламності, не тільки розгортаючи їх по всій країні, але й розвиваючи інформаційну інфраструктуру для них», розповів заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
Як знайти Пункти незламності у Viber
- Знайдіть чат-бот «Пункт незламності» через пошуковик в застосунку;
- Натисніть «Старт»;
- Оберіть «Пошук пункту»;
- Вкажіть власну геолокацію;
- Чат-бот автоматично знайде для вас усі найближчі «Пункти незламності».
Також інформацію про Пункти незламності можна знайти на сайті за посиланням і у Телеграм-боті.
Як знайти “пункти незламності” – важлива інформація