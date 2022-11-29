“Пункти незламності” розділили на три категорії – відтепер категорії будуть відображатися в залежності від послуг, які вони можуть надати громадянам.

Про це у своєму Telegram-каналі написав заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у понеділок, 28 листопада, передає NNS.

Тепер на онлайн-мапі відображатимуться три основні категорії:

Пункти Незламності – це місця організовані обласною владою та ДСНС, які мають генератор (підзарядка гаджетів), тепло, інтернет, чай/каву, аптечку.

Пункти Незламності відповідального бізнесу – тут є можливість безкоштовно підзарядити гаджети.

Магазини, аптеки, АЗК та відділення банків, які будуть працювати у разі відключення електроенергії (не надають послуги з підзарядки гаджетів).

Мапа “Пунктів незламності” за посиланням https://nezlamnist.gov.ua/

“Будемо постійно інспектувати Пункти Незламності, задля контролю їх забезпечення. Важливо, щоб люди могли отримати все необхідне та розраховувати на допомогу у скрутні моменти”, написав Тимошенко.

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