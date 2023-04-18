Війна в Україні – стала відома кількість військових, які вважаються зниклими безвісти

Стала відома кількість українських військових, які вважаються зниклими безвісти

В Україні станом на 18 квітня зниклими безвісти вважаються понад сім тисяч військових.

Про це в ефірі телемарафону розповів уповноважений з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин Олег Котенко, повідомляє НСН.

Стала відома кількість військових, які вважаються зниклими безвісти

«Цифра така дійсно є, вона трохи більша семи тисяч, і ми розраховуємо на те, що ті люди, яких ми розшукуємо як зниклих безвісти, перебувають у полоні», – заявив Котенко

Він розповів, що згідно зі статистикою, близько 60-65% зі зниклих безвісти перебувають у полоні, а «інша частина, на жаль, – загиблі».

Котенко також зазначив, що влада часто дізнається про те, що людина потрапила в полон завдяки розповідям звільнених воїнів.

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