За полоненими військовослужбовцями зберігається грошове забезпечення військових. Його можуть отримати члени сімей

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України, розповідає НСН.

“За полоненими військовослужбовцями зберігаються виплати в розмірі посадового окладу за останнім місцем служби, окладу за військовим званням, надбавки за вислугу років, інших щомісячних додаткових видів грошового забезпечення постійного характеру та інші види грошового забезпечення (далі – грошове забезпечення) з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення та додаткова винагорода в розмірі 100 000 грн”, – йдеться в повідомленні

Кому і як виплачується грошове забезпечення військових, які потрапили до полону

Зазначається, що виплата грошового забезпечення та додаткової винагороди здійснюється з дня захоплення військовослужбовців у полон або заручники, а також інтернування в нейтральних державах або зникнення безвісти, членам сімей військовослужбовців за їхньою заявою на ім’я командира військової частини.

До заяви на отримання виплат додаються:

копії сторінок паспорта повнолітніх членів сім’ї з даними про прізвище, ім’я та по батькові та реєстрацію місця проживання (перебування);

довідка про реєстрацію місця проживання (перебування) членів сім’ї (у разі відсутності такої інформації в паспорті);

копія свідоцтва про шлюб (за наявності);

копії свідоцтв про народження дітей (за наявності);

копія документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це контролюючий орган і мають відмітку в паспорті – копія сторінки паспорта з такою відміткою).

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