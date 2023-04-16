Україна провела великий великодній обмін полоненими, в рамках якого повернула ще 130 людей. Обмін відбувався протягом останніх днів у декілька етапів, передає НСН.

Серед звільнених українців – військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки та співробітники Державної спеціальної служби транспорту.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Додому повернулися рядові і сержанти, які потрапляли в полон на Бахмутському, Соледарському, Запорізькому та Херсонському напрямках.

«Великдень. Квінтесенцією цього свята є надія. Це саме те, що відчували рідні полонених, які так довго чекали на них. Життя наших — найвища цінність для нас», зазначає Єрмак.

«Життя наших – найвища цінність для нас. “Герої мають бути живими”, так завжди говорить Президент Володимир Зеленський, чиє завдання виконує наша команда, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Це завдання звучить коротко: повернути всіх. І ми повернемо», резюмує Єрмак.

Як уточнили у Координаційному штабі з питань поводження з полоненими, звільнити з полону вдалося 92 військовослужбовця Збройних Сил України, 20 тероборонців, 11 нацгвардійців, троє прикордонників, по двоє представників Військово-морських сил та Державної спеціальної служби транспорту.

«Усі врятовані Захисники – рядові та сержанти. Більшість з визволених воїнів захищали Україну на Бахмутському та Соледарському напрямках, а також на Запоріжжі, Херсонщині, Луганщині», зазначили у Координаційному штабі.

Там також додали, що 48 зі 130 звільнених 16 квітня захисників України вважались зниклими безвісти.

«Частина з урятованих мають поранення, числені контузії та втрачені кінцівки. Також звільнено з полону двох рідних братів, які воювали в районі Бахмута. Найстаршому зі звільнених Оборонців вже виповнилося 58 років, наймолодшому – 21 рік», зазначено у повідомленні.

Великий великодній обмін полоненими. Відео

Ще новини України: “Тепер лише в армію”: чоловік, який втратив дружину та доньку після обстрілу в Херсоні, стає до лав ЗСУ