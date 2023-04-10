Великий обмін полоненими: Україна повернула 100 наших людей додому (фото, відео)

10 квітня відбувся черговий великий обмін полоненими. Україна повернула 100 наших людей додому з російського полону, повідомляє Офіс президента, передає НСН.

Серед тих, кого вдалося повернути: військові, моряки, прикордонники, нацгвардійці. Серед них є оборонці Маріуполя, «Азовсталі», Гостомеля. Деякі отримали серйозні поранення, мають захворювання.

Зробимо все необхідне, щоб кожен з них отримав всю необхідну допомогу. Такі дні, як сьогодні, можна охарактеризувати цитатою італійського проповідника Франциска Ассізького: «Почніть робити те, що потрібно. Потім робіть те, що можливо. І ви раптом виявите, що робите неможливе», – написав голова Офісу президента Андрій Єрмак

Він зазначив, що це був непростий обмін, і висловив вдячність всій команді, Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими за те, що кожен робить те, що часто багатьом може здаватися неможливим. Робить свою роботу, дуже важливу сьогодні.

Особливо радий повідомити чудову новину про обмін родичам звільнених з полону людей. Вони довго чекали своїх чоловіків, жінок, батьків вдома. Очікування – це завжди дуже складний та нервовий процес. Наші – вдома. І ми повернемо всіх. Бо люди – головна цінність України, – написав Єрмак

Відбувся черговий великий обмін полоненими: відео

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