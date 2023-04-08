Безкоштовний обмін лампочок – що зміниться з 10 квітня

Безкоштовний обмін лампочок: кількість пунктів обміну ламп поступово скорочується. Як обміняти старі лампи тим, хто ще не встиг цього зробити.

З 10 квітня ще 500 відділень “Укрпошти” перестануть бути доступними для онлайн-замовлення ламп, а здійснити обмін у них можна буде лише до 17 квітня. Причина скорочення кількості пунктів – зменшення активності обміну. Зі списком відділень, що проводять обмін, можна ознайомитися при подачі заявки через Дію.

Про це повідомили в Кабміні, передає НСН.

Як зазначили в Уряді, з 1 травня обміняти старі лампи розжарювання на світлодіоди можна буде лише в обласних центрах країни, “де зберігається найбільший попит”.

Зараз в українських регіонах для обміну є 7 млн ламп, а ще 5 млн світлодіодних ламп будуть доставлені найближчим часом.

Як обміняти стару лампу на LED

авторизуватись у додатку “Дія”, вибрати меню “Послуги” та клацнути на “Обмін ламп”;

вказати свій мобільний номер та обрати відділення “Укрпошти”, в якому хочете обміняти лампи;

дочекатися повідомлення у “Дії” з підтвердженням заявки.

Зазначимо, одна людина в межах обміну може обміняти п’ять лампочок.

Українцям, які хочуть зробити попереднє замовлення ламп, необхідно зробити свою заявку у застосунку Дія. Також варто звернути увагу на наявність відділення Укрпошти у переліку доступних відділень у застосунку. Якщо відділення є у списку, мешканці міст, смт, та сіл, у яких наявні автоматизовані відділення Укрпошти, зможуть зареєструватися і, подавши заявку, обміняти лампи протягом наступного тижня.

У населених пунктах, де працюють пересувні відділення Укрпошти, лампи наявні у вільному доступі без попередньої реєстрації. В обох випадках для обміну потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код (РНОКПП) та лампи

Скільки ламп уже обміняли українці

У Міністерстві економіки 22 березня 2023 року повідомляли, що до програми обміну приєдналися 23 тисячі населених пунктів, включно деокуповані території та прифронтові регіони України.

З початку старту програми майже 3 млн осіб обміняли у відділеннях пошти майже 14 млн ламп.

Нагадаємо, у березні “Укрпошта” попередила про скорочення кількості відділень, де можна буде здійснити обмін. При цьому у найвіддаленіших селах, які стали учасниками програми лише нещодавно, українці зможуть обмінювати лампи до кінця квітня 2023 року.

Ще новини України: Що буде з пенсіями українців після війни та які варіанти пропонує уряд