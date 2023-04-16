“Тепер лише в армію”: чоловік, який втратив дружину та доньку після обстрілу в Херсоні, стає до лав ЗСУ

Чоловік, який втратив дружину та доньку під час обстрілу Херсона 15 квітня, вирішив стати до лав Збройних Сил України.

Про це розповів пресофіцер комендатури Херсона Дмитро Плетенчук, передає НСН з посиланням на УНІАН.

“Мені тепер лише в армію”, – каже чоловік, який щойно втратив дружину і доньку. Згадується генерал Лебедь, який сам попереджав, що немає більш вмотивованих солдатів ніж ті, хто все втратив. Сьогодні стало на одного такого більше”, пише Плетенчук.

В Херсонській обласній асоціації футболу розповіли, що цей чоловік – спортивний лікар, фізіотерапевт Володимир Дудка. Який працював в МФК “Кристал” Херсон, “Таврія” Сімферополь, “Енергія” Нова Каховка тощо.

“Весь колектив Херсонської обласної асоціації футболу висловлює найщиріші співчуття Володимиру, родичам, близьким та друзям загиблих. Відчуваємо скорботу разом із вами”, написали в асоціації.

Там зазначили, що ХОАФ надасть фінансову допомогу чоловікові, та закликали долучатися.

Російські окупанти завдали чергового удару по Херсону 15 квітня. Ворожа артилерія вдарила по Таврійському мікрорайоні міста, біля освітнього закладу. Внаслідок ворожої атаки загинула родина чоловіка – 48-річна дружина та 28-річна донька. Вони отримали мінно-вибухові травми, несумісні з життям.

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