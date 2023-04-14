Окупанти вдарили ракетами С-300 по Слов’янську: багато загиблих і поранених (фото)

Окупанти вдарили ракетами С-300 по Слов’янську 14 квітня. Влучили у багатоповерхівки. На жаль, є загиблі і пораненім мирні мешканці. Дитина, яку живою дістали з-під завалів, померла у швидкій.

Сьогодні близько 16 години росіяни завдали ракетного удару по Слов’янську Донецької області. За попередніми даними, використали ракети С-300. Пошкоджено 5 багатоповерхівок і 5 приватних будинків, крамницю, господарський центр, клуб і 3 автівки. Про це повідомляє начальник ОВА Павло Кириленко, передає НСН.

На місці працюють вибухотехніки, парамедики, рятувальники та поліція.

Станом на 18:30 у Слов’янську було відомо про п’ятьох вбитих і 17 поранених. Згодом повідомили, що з-під завалів дістали живу дитину. А ще пізніше з’явилася інформація, що дитина, на жаль, померла у швидкій.

Серед постраждалих – чотири жінки віком 43-51 рік.

Внаслідок удару в одній з п’ятиповерхівок завалилися два верхні поверхи. Наразі триває розбір завалів. За інформацією поліції, там ще можуть бути люди. У будинку навпроти виникла пожежа.

Окупанти вдарили ракетами С-300 по Слов’янську: фото