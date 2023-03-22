Нічна атака на Ржищів:  серед загиблих водій швидкої, серед постраждалих дитина

Нічна атака на Ржищів у Київській області забрала мінімум чотири життя, попередньо 20 людей постраждали, передає НСН. Росія атакувала область дронами-камікадзе.

За інформацією рятувальників, внаслідок атаки частково зруйновано 4-й та 5-й поверхи двох п’ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею. Під завалами ще перебувають люди.

Російські війська в ніч на 22 березня атакували Україну за допомогою ударних БПЛА Shahed. Внаслідок чого у Київській області пошкоджено цивільний об’єкт. За попередніми даними, четверо людей загинули, ще 20 були поранені. Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

Тут розповіли також, що на місці удару почалася пожежа, її вдалося ліквідувати. Продовжують працювати співробітники ДСНС, поліцейські та екстрені служби. Потерпілим надається допомога.

В ДСНС уточнили, що “приліт” зафіксували у місті Ржищів Київської області. Внаслідок чого частково зруйновано 4-й та 5-й поверхи двох п’ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею.

Станом на 07:00 було відомо про те, що загинуло троє людей, травмовано двоє людей, а одну вдалося врятувати з-під завалів.

Згодом стало відомо, що 20 людей були доставлені до лікарні. Поліція евакуювала понад 200 осіб. Доля п’яти осіб була невідома.

Про це повідомляв керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Поліція та екстрені служби евакуювали понад 200 осіб. Одна частина будівлі гуртожитку була практично повністю зруйнована. Почалась пожежа. Понад 20 осіб було доставлено до лікарні. Доля ще 5 людей невідома. Працівники ДСНС і поліція зараз допомагають ліквідувати наслідки руйнувань, – йдеться в повідомленні

Ще пізніше з’явилася інформація про те, що з-під завалів витягли тіло четвертого загиблого.

Серед загиблих водій швидкої медичної допомоги, який приїхав на виклик. Серед постраждалих – 11-річна дитина. Вона у лікарні.

Водночас у Київській міській військовій адміністрації додали, що вночі 22 березня навколо Києва літали 8 ворожих безпілотників Shahed, однак їх усі вдалося збити українській ППО. Остання повітряна тривога в місті тривала близько 4 годин.

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