Масована атака дронами 22 березня вночі – все, що відомо

Чергова атака дронами 22 березня вночі була здійснена армією рф. На жаль, є загиблі і поранені люди. НСН розповість все, що відомо про це на даний момент. Матеріал оновлюється.
У ніч проти 22 березня російські окупаційні війська влаштували чергову атаку дронами-камікадзе іранського виробництва. Усього терористи запустили 21 дрон по території нашої країни.
В результаті роботи сил протиповітряної оборони 16 БПЛА було знищено. Про це у ранковому зведенні повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Внаслідок нічної атаки у багатьох регіонах України вночі було оголошено повітряну тривогу. Ворожі БПЛА були зафіксовані у північних, центральних та західних областях України. Місцева влада повідомляла про роботу сил ППО.
Загроза завдання ударів залишається по всій території України . Так, цієї ночі, 22 березня, противник завдав чергового масованого авіаційного удару БпЛА “Шахед-136”. За попередньою інформацією, 16 дронів із 21 запущеного ворогом було знищено нашими захисниками, – повідомили в Генштабі
Київщина
Ворожі “Шахеди” вночі 22 березня зафіксували у низці регіонів України. У тому числі й у Київській області.
Про це повідомили у КОВА. У регіоні лунала повітряна тривога, працювала ППО, мешканців закликали, дотримуватись інформаційної тиші.
Не знімайте та не викладайте в мережу роботу засобів ППО. Віримо у наші Сили Оборони, – сказано у повідомленні
За інформацією начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попко, внаслідок роботи сил протиповітряної оборони всі ударні безпілотники поблизу столиці було знищено.
Внаслідок нічної атаки дронами в Київській області пошкоджено цивільний об’єкт, – повідомила Київська ОВА
Наразі відомо про 3 загиблих і 7 поранених. Інформація ще уточнюється.
На місці працюють підрозділи ДСНС, Національної поліції та відповідні екстрені служби. Постраждалим надається необхідна допомога.
Станом на 05:50 пожежу локалізовано. На місці працюють рятувальники.
Водночас, за даними моніторингових пабліків, ворожий повітряний об’єкт був зафіксований у Київській області над водосховищем. Ще один – на півночі Київської області. Він рухався на південь у напрямку Києва.
Російський дрон бачили біля Вишгорода. За попередньою інформацією, є збиття цілі у Бучанському районі.
Загалом станом на 01:35 моніторингові канали повідомили про три збитих БПЛА РФ на Київщині. Ще два дрони були під прицілом.
Пізніше стало відомо про ще один збитий “шахед”.
Крім того, очевидці заявили про приліт у Ржищеві на Київщині. Проте влада та ЗСУ на той момент не прокоментувала цю інформацію.
Житомирщина
Сьогодні вночі під час атаки дронів зазнав пошкодження один з об’єктів інфраструктури Житомирської області, – повідомив Віталій Бунечко.
Три безпілотники ворога було збито підрозділами протиповітряної оборони. Жертв і постраждалих від цього інциденту немає.
Інші регіони
Окрім цього, моніторингові пабліки повідомили про вибух на Чернігівщині. Попередньо, там успішно спрацювала ППО.
Також рух ворожих БПЛА зафіксовано у напрямку Черкаської області, Полтавщини. Хмельницькій – там теж почала працювати ППО та Рівненської областей.
Зазначається, що ворог використовує повітряні кулі разом із БПЛА.
Згодом з’явилась інформація про вибух у Хмельницькому. Інформацію підтвердили у ОВА.
Було чутно звук вибуху у Хмельницькому. Залишайтейся в укриттях! – йшлося в повідомленні
Вранці стало відомо, що влучань не зафіксовано.
На території Хмельниччини 22 березня не зафіксовано ворожі влучання. Під час тривоги в регіоні працювали сили протиповітряної оборони, – повідомила Хмельницька обласна військова адміністрація у Telegram
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