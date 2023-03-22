Масована атака дронами 22 березня вночі – все, що відомо

Чергова атака дронами 22 березня вночі була здійснена армією рф. На жаль, є загиблі і поранені люди. НСН розповість все, що відомо про це на даний момент. Матеріал оновлюється.

У ніч проти 22 березня російські окупаційні війська влаштували чергову атаку дронами-камікадзе іранського виробництва. Усього терористи запустили 21 дрон по території нашої країни.

В результаті роботи сил протиповітряної оборони 16 БПЛА було знищено. Про це у ранковому зведенні повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Внаслідок нічної атаки у багатьох регіонах України вночі було оголошено повітряну тривогу. Ворожі БПЛА були зафіксовані у північних, центральних та західних областях України. Місцева влада повідомляла про роботу сил ППО.

Загроза завдання ударів залишається по всій території України . Так, цієї ночі, 22 березня, противник завдав чергового масованого авіаційного удару БпЛА “Шахед-136”. За попередньою інформацією, 16 дронів із 21 запущеного ворогом було знищено нашими захисниками, – повідомили в Генштабі

Київщина

Ворожі “Шахеди” вночі 22 березня зафіксували у низці регіонів України. У тому числі й у Київській області.

Про це повідомили у КОВА. У регіоні лунала повітряна тривога, працювала ППО, мешканців закликали, дотримуватись інформаційної тиші.

Не знімайте та не викладайте в мережу роботу засобів ППО. Віримо у наші Сили Оборони, – сказано у повідомленні

За інформацією начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попко, внаслідок роботи сил протиповітряної оборони всі ударні безпілотники поблизу столиці було знищено.

Внаслідок нічної атаки дронами в Київській області пошкоджено цивільний об’єкт, – повідомила Київська ОВА

Наразі відомо про 3 загиблих і 7 поранених. Інформація ще уточнюється.

На місці працюють підрозділи ДСНС, Національної поліції та відповідні екстрені служби. Постраждалим надається необхідна допомога.

Станом на 05:50 пожежу локалізовано. На місці працюють рятувальники.

Водночас, за даними моніторингових пабліків, ворожий повітряний об’єкт був зафіксований у Київській області над водосховищем. Ще один – на півночі Київської області. Він рухався на південь у напрямку Києва.

Російський дрон бачили біля Вишгорода. За попередньою інформацією, є збиття цілі у Бучанському районі.

Загалом станом на 01:35 моніторингові канали повідомили про три збитих БПЛА РФ на Київщині. Ще два дрони були під прицілом.

Пізніше стало відомо про ще один збитий “шахед”.

Крім того, очевидці заявили про приліт у Ржищеві на Київщині. Проте влада та ЗСУ на той момент не прокоментувала цю інформацію.

Житомирщина

Сьогодні вночі під час атаки дронів зазнав пошкодження один з об’єктів інфраструктури Житомирської області, – повідомив Віталій Бунечко.

Три безпілотники ворога було збито підрозділами протиповітряної оборони. Жертв і постраждалих від цього інциденту немає.

Інші регіони

Окрім цього, моніторингові пабліки повідомили про вибух на Чернігівщині. Попередньо, там успішно спрацювала ППО.

Також рух ворожих БПЛА зафіксовано у напрямку Черкаської області, Полтавщини. Хмельницькій – там теж почала працювати ППО та Рівненської областей.

Зазначається, що ворог використовує повітряні кулі разом із БПЛА.

Згодом з’явилась інформація про вибух у Хмельницькому. Інформацію підтвердили у ОВА.

Було чутно звук вибуху у Хмельницькому. Залишайтейся в укриттях! – йшлося в повідомленні

Вранці стало відомо, що влучань не зафіксовано.

На території Хмельниччини 22 березня не зафіксовано ворожі влучання. Під час тривоги в регіоні працювали сили протиповітряної оборони, – повідомила Хмельницька обласна військова адміністрація у Telegram

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