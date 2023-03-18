«Мопед» над Львовом, вибухи у Новомосковську: атака дронами в ніч на 18 березня – що відомо

В ніч на 18 березня росіянами була здійснена чергова атака дронами. Повітряна тривога лунала у західних, східних і центральних областях, включаючи Київ і Київську область. НСН розповість все, що відомо, про наслідки атаки. Матеріал оновлюється.

Близько 21.00 17 березня 2023 року російські окупанти атакували Україну ударними дронами-камікадзе іранського виробництва типу «Shahed- 136/131». Атака здійснювалась з двох напрямків – із східного узбережжя Азовського моря та з Брянської області рф. Про це повідомляють Повітряні Сили.

Вибухи чули на Київщині, Львівщині, Дніпропетровщині. Працювала ППО.

У КМВА повідомили, що ворог в черговий раз запустив у напрямку Києва “Шахіди”. ППО знищила всі повітряні цілі. Попередньо минулося без жертв та руйнувань.

Мешканці Львова зафіксували «мопед» над містом. Тут теж працювала ППО.

“Мопед” над Львовом: відео

На жаль, два БПЛА поцiлили в об’єкт критичної інфраструктури у Новомосковську. Там серйозні руйнування, — повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Моменти вибухів потрапили на відео.

За даними мера Сергія Резніка, виникла масштабна пожежа, ліквідація якої продовжується станом на сьому ранку 18 березня. Попередньо люди не постраждали.

Сильна пожежа у Новомосковську: відео

Цієї ночі російська армія атакувала Дніпропетровщину безпілотниками, ймовірно – “шахедами”. Три з них військові з повітряного командування “Схід” збили. Ще два влучили по об’єкту критичної інфраструктури в Новомосковську. Там сильні руйнування. Через влучання дронів на підприємстві сталася пожежа. Рятувальники досі приборкують вогонь, Пошкоджені 6 дачних будинків поряд. Ще 4 – зруйновані вщент. Люди не постраждали – розповів вранці начальник ОВА Сергій Лисак

Згідно з офіційною інформацією, Силами та засобами повітряних командувань «Центр», «Схід» та «Захід» Повітряних Сил Збройних Сил України знищено 11 ударних БпЛА в центральних, західних та східних областях відповідно. Всього дронів було 16.

Ракети по Запоріжжю

У Запорізькій ОВА повідомили, що вночі росіяни вчергове атакували мирне місто. Ракети С-300 були спрямовані на територію одного з житлових комплексів. Снаряди влучили в один з об’єктів цього комплексу. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені розташовані поруч житлові багатоквартирні будинки. Зокрема, фасади, вікна, дахи.

Ще новини України:

Встановити додаток