Масштабна атака по Україні вперше з ракетами таких типів – Ігнат розповів, як змінилась тактика ворога

В ніч проти 9 березня сталася масштабна атака по Україні. Держава-терорист Росія запустила шість гіперзвукових ракет “Кинжал”. У Повітряних силах ЗСУ наголосили, що ворог змінив тактику обстрілів

Раніше ворог не застосовував такої кількості даних ракет під час обстрілів України. Про це в ефірі “24 каналу” розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє НСН

За його словами, під час масштабної атаки ворог застосував різні ракети, а також дрони-камікадзе іранського виробництва. Ігнат підкреслив, що раніше таких атак країна-терорист ще не робила.

Масштабна атака по Україні вперше з ракетами таких типів

“Атака справді масштабна і вперше з ракетами таких типів. Ми бачимо цього разу аж 6 “Кинжалів”. Не пригадую, щоб була така атака. Використовувалися різні літаки. Маємо на сьогоднішній день загалом 81 пуск ракет”, – сказав Ігнат.

Крім того, агресор запустив по Україні багато ракет, яким наявні засоби протиповітряної оборони поки що не можуть протистояти. Водночас українські захисники збили більшість крилатих ракет типу Х-101/555 та “Калібр”.

“Ракети Х-22, які ми не можемо збивати, “Кинжали” ми не можемо теж збивати, а також С-300. Поки немає засобів протистояти цій зброї, тому вона становить для нас небезпеку. А загалом 34 із 48 крилатих ракет збито і 4 з 8 БПЛА Shahed”, – додав речник Повітряних сил.

Як відомо, вночі 9 березня Росія масовано атакувала Україну дронами-камікадзе “Шахед” і ракетами, через що є влучання в енергооб’єкти, постраждалі та загиблі.

Раніше повідомлялося, що українські захисники вночі 9 березня збили 34 російських ракет і 4 дронів-камікадзе іранського виробництва, якими окупанти атакували низку регіонів. Загалом ворог здійснив 81 пуск ракет різного базування.

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Масована ракетна атака 9 березня – все, що відомо про наслідки

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