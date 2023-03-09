Масована ракетна атака 9 березня – все, що відомо про наслідки

Масована ракетна атака 9 березня сталася вночі. Повітряна тривога тривала майже 6 годин. Також росія атакувала дронами. НСН розповість все, що відомо про наслідки. Матеріал оновлюється

У ніч на 9 березня російські війська здійснили обстріл території України за допомогою ракет та дронів.

Звуки вибухів чули мешканці:

Одеської області;

Миколаївської області;

Дніпропетровської області;

Житомирської області;

Харківської області;

Вінницької області;

Львівської області;

Запорізької області;

Київської області;

Івано-Франківської області;

Тернопільської області;

Полтавської області;

Хмельницької області;

Волинської області;

Чернігівській області;

Кіровоградської області;

Сумської області.

Масована ракетна атака 9 березня – наслідки

Київщина

У результаті ракетного удару прогриміли вибухи в Голосіївському районі Києва. Всі служби прибули місце. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.У соцмережі повідомляється, що в результаті прильоту в Києві виникла сильна пожежа.

Ще один вибух прогримів у Святошинському районі. Загорілися автівки в дворі одного з житлових будинків. Двоє людей постраждали, їх госпіталізували медики. Київська обласна військова адміністрація повідомляла про роботу ППО на Київщині.

Начальник КМВА Сергій Попко повідомив про влучення в об’єкт інфраструктури у Голосіївському районі.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що після ракетної атаки у зв’язку з екстреними відключеннями електроенергії 40% споживачів столиці без опалення. Водопостачання працює у штатному режимі.

По Києву окупанти запустили ВСЕ, що в них було, включаючи ракету ‘Кинжал’. Вона потрапила до об’єкту інфраструктури, – наголосили в КМВА

Окупанти використовували всі наявні типи ракет і БПЛА Шахед. Крилаті ракети та безпілотники збила наша ППО.

Дніпропетровщина

Енергетичні об’єкти Дніпропетровщини потрапили під обстріл, – повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками та ракетами. «Прильоти» – у Дніпровському, Павлоградському, Криворізькому та Нікопольському районах. Про це згодом повідомили в ДніпроОВА.

Попередньо, через масовану атаку одна людина загинула, дві – постраждали.

Пошкоджені енергетична інфраструктура та промислові підприємства. Там серйозні руйнування. На місцях працюють відповідні служби. Приборкують пожежі та ліквідують наслідки атак.

Одещина

Внаслідок масованого ракетного удару є влучання ракет в об’єкт енергетичної інфраструктури Одеської області. Крім того, пошкоджені житлові будинки. Постраждалих серед людей немає. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

Харківщина

У ніч проти 9 березня росіяни завдали приблизно 15 ракетних ударів по Харкову та області. Є влучання у приватний житловий будинку на Харківщині. Інформація щодо постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Житомирщина

Окупанти завдали удару по Житомиру дронами-камікадзе: у місті виникли проблеми зі світлом і водопостачанням.

Про це повідомив мер Сергій Сухомлин.

“Вранці немає води, у деяких будинках електроенергії – це після удару по Житомиру”, – заявив він у відеозверненні

Чиновник наголосив, що ситуація складна. Проте, за попередніми даними, постраждалих внаслідок дій російських воєнних злочинців немає.

Сухомлин додав, що електротранспорт у Житомирі запустити не можуть, оскільки немає потужностей.

Львівщина

У Золочівському районі ворожа ракета впала у житловій зоні. Почалася пожежа. Її уже загасили.

На цей момент відомо про чотирьох загиблих. Це четверо дорослих людей. Двоє чоловіків та двоє жінок. В момент падіння ракети вони перебували у себе вдома. Завали ще розбирають. Під ними можуть бути інші люди.

Пожежа знищила три житлові будинки. Три автомобілі, гараж і кілька господарських будівель.

Ситуація з енергетикою

Уночі 9 березня ворог завдав чергового масованого удару по енергетичній інфраструктурі України, внаслідок чого станом на 6:30 зафіксовано обстріли енергетичних об’єктів у Київській, Миколаївській, Харківській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській та Житомирській областях, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Знеструмлення ЗАЕС

Через російські обстріли повністю знеструмлено ЗАЕС, повідомляє Енергоатом.

9 березня 2023 року, о 3:53 ночі внаслідок російських ракетних обстрілів відключилась остання лінія зв’язку окупованої Запорізької АЕС з українською енергосистемою.

Наразі станція знеструмлена і перейшла в режим блекауту вшосте за час окупації, 5-й та 6-й енергоблоки переводяться в холодний стан, увімкнулись 18 дизель-генераторів для живлення власних потреб ЗАЕС. Пального для їхньої роботи залишається на 10 діб. Розпочався зворотний відлік часу.

В разі неможливості поновлення зовнішнього живлення станції протягом цього часу може статись аварія з радіаційними наслідками для всього світу.

Крім того, усі вітчизняні атомні електростанції, які перебувають на підконтрольній Україні території, розвантажили потужність через загрозу ракетних обстрілів. Станом на 6.30 ранку усі енергоблоки сумарно видають в енергосистему 4700 МВт.

За повідомленням ДТЕК, у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях через масований обстріл росіян превентивно застосовують екстрені відключення світла.

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