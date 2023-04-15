Мама вийшла в магазин, а батька шукають: що відомо про родину вбитого у Слов’янську 2-річного хлопчика

Раніше ми повідомляли про вбитого у Слов’янську 2-річного хлопчика. В його будинок влучила російська ракета С-300. Дитину дістали з-під завалів живою, але, на жаль, маля померло у кареті «швидкої допомоги». Станом на сьогодні кількість загиблих внаслідок ворожого удару зросла до 11.

Подробиці про родину, яка втратила дитину, розповів в ефірі Телемарафону «Єдині новини» міський голова Слов’янська Вадим Лях, передає НСН.

За словами Вадима Ляха, родина евакуювалася, коли на Донбасі почалися активні бойові дії, а до Слов’янська все частіше прилітали російські ракети. Але напередодні трагедії повернулася до міста.

Перед ракетним ударом мати хлопчика вийшла до магазину. Дитина була у помешканні разом з батьком. Чоловіка і досі шукають під завалами, жінка ж перебуває під наглядом медиків.

Вадим Лях зазначив, що навіть після страшного ракетного удару жителі Слов’янська трохи жвавіше почали евакуюватися, але залишається багато тих, хто не погоджується на виїзд з рідного міста.

Станом на 15.30 15 квітня рятувальники розібрали 75 тонн будівельних конструкцій. Під завалами шукають ще чотирьох людей.

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