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Оновлено. Окупанти обстріляли Слов’янськ, влучивши у багатоповерхівку: є загиблі і поранені, під завалами люди (фото)

Журналіст
обстріляли Слов'янськ
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Вдень 14 квітня російськи окупанти обстріляли Слов’янськ Донецької області. Через потужний обстріл зруйновано декілька поверхів однієї з багатоповерхівок, є руйнування інших будівель. Щонайменше 5 людей загинули, ще 15 — поранені. Під завалами одного з будинків є люди, зокрема дитина.

Про це повідомляє НСН з посиланням на «Новини Донбасу» та голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

Павло Кириленко розповів, що росіяни завдали одразу кількох ударів по житлових кварталах Слов’янська, зруйнувавши багатоповерхівки і пошкодивши школу. Триває рятувальна операція.

Оновлено. Окупанти обстріляли Слов'янськ, влучивши у багатоповерхівку: є загиблі і поранені, під завалами люди (фото)

Оновлено. Окупанти обстріляли Слов'янськ, влучивши у багатоповерхівку: є загиблі і поранені, під завалами люди (фото)

Він додав, що росіяни також вдарили по Краматорську та Костянтинівці. За попередньою інформацією, там обійшлося без жертв.

Доповнено о 18:50. Кириленко уточнив, що вже відомо про 5 загиблих та 15 поранених. Є ймовірність, що під завалами перебувають семеро людей, серед них одна дитина.

За попередніми даними, росіяни використали ракети С-300. Через це пошкоджено 5 багатоповерхівок і 5 приватних будинків, крамницю, господарський центр, клуб і 3 автівки.

Оновлено. Окупанти обстріляли Слов'янськ, влучивши у багатоповерхівку: є загиблі і поранені, під завалами люди (фото)

Оновлено. Окупанти обстріляли Слов'янськ, влучивши у багатоповерхівку: є загиблі і поранені, під завалами люди (фото)

новини україни

Як розповіли журналісти, у місті пролунало щонайменше п’ять вибухів. У місцевих Telegram-каналах почали публікувати кадри багатоповерхового будинку, в одній із частин якого зруйновано кілька поверхів.

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