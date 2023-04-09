Ракетний удар по Запоріжжю: як рятувальники діставали з-під завалів жінку – моторошні кадри

Вночі 9 квітня російсько-окупаційні війська здійснили жорстокий удар по Запоріжжю. Внаслідок цього загинули чоловік та 11-річна дівчинка, а поранену жінку довелося діставати рятувальникам з-під завалів.

Глава ДСНС Сергій Крук оприлюднив моторошні кадри, на яких можна побачити, як рятують жінку, передає НСН.

Наразі постраждалу направлено до медичного закладу.

З-під завалів рятувальники дістали 46-річну матір. Жінку в тяжкому стані госпіталізовано, додали в поліції.

Унаслідок ворожого удару зруйновано приватний будинок, загинули 50-річний чоловік та 11-річна дівчинка — молодша донька постраждалої. За даними рятувальників, на щастя, старша донька була в гостях.

Також повідомляється, що ще одній людині домедичну допомогу надали на місці.

Пошук постраждалих та аварійно-рятувальні роботи завершені.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв зазначив, що вночі дві російські ракети поцілили в приватний сектор міста. Було зруйновано один будинок, ще в десятках сусідніх будинків пошкоджено вікна і покрівлі.

У поліції повідомили, що окупанти поцілили двома ракетами С-300. Перший ракетний удар відбувся о 01:47, менше ніж за хвилину неподалік вдарила ще одна ракета.

Наразі постраждала вулиця відключена від газу та електрики. Там чергують два комунальних автобуси, у яких люди можуть зігрітися та випити гарячі напої.

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