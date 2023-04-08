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У Запорізькій області окупанти вирили “мега-окоп” – супутникові знімки

Журналіст
У Запорізькій області
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У Запорізькій області окупанти в очікувані контрнаступу з боку Збройних сил України викопали “мега-окоп” загальною довжиною понад 70 кілометрів, передає НСН.

Раніше не менш вражаючі фортифікаційні споруди ворога вдалося зафіксувати в окупованому Криму.

Відповідні точки укріпрайону в тимчасово окупованих районах Запоріжжя видно на супутникових знімках Sentinel-2, які проаналізував Центр журналістських розслідувань.

У Запорізькій області окупанти вирили "мега-окоп" - супутникові знімки

Довжина окопу на знімках супутника Sentinel-2, 04.04.2023

Там дійшли висновку, що крайні місця розташування окопу знаходяться у декількох локаціях: на заході – на околицях селища Семенівка (приблизно дев’ять кілометрів від центру Мелітополя), на сході – у полі за межами селища Маринівка Приморського району на північний захід від Бердянська.

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Траншея на території Мелітопольського району. 04.04.2023. Фото з супутника Sentinel-2

“Для порівняння: довжина цієї лінії оборони у 70 км – це майже третина протяжності Запорізької області зі сходу на захід (205 км) і приблизно дорівнює відстані, наприклад, від Херсона до Миколаєва або ж від Відня до Братислави”, кажуть у Центрі.

новини україни

Укріпрайон на території Приморського району. 04.04.2023. Фото з супутника Sentinel-2

Там вважають, що окупанти, ймовірно, почали рити цю лінію оборони одразу з двох напрямків ще в перших числах вересня 2022 року. Станом на 18 жовтня 2022 року армія РФ майже завершила відповідні “роботи”.

У Запорізькій області окупанти вирили "мега-окоп" - супутникові знімки

Укріпрайон на території Приморського району. 04.04.2023. Фото з супутника Sentinel-2

Нагадаємо, що міський голова Мелітополя (Запорізька область) Іван Федоров повідомив про тривожні настрої окупантів на території області, які готуються до втечі з цього напрямку фронту й посилюють репресії щодо місцевого населення.

У Запорізькій області окупанти вирили "мега-окоп" - супутникові знімки

Перші окопи біля селищ Маринівка та Семенівка, 05.09.2022. Фото з супутника Sentinel-2

Він вказав, що через страх перед ЗСУ окупанти посилено перевіряють місцевих на блокпостах, проводять обшуки й навіть заглядають у каналізаційні люки. Також вони вживають заходів у разі, якщо їм доведеться оперативно бігти від української армії.

У Запорізькій області окупанти вирили "мега-окоп" - супутникові знімки

Перші окопи біля селищ Маринівка та Семенівка, 05.09.2022. Фото з супутника Sentinel-2

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