На Запоріжжі окупанти вчать колаборантів, як евакуюватися – мер Мелітополя

На Запоріжжі, у тимчасово окупованій частині області, росіяни влаштовують інструктажі з евакуації для колаборантів перед можливим контрнаступом ЗСУ.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, передає НСН.

Окупанти і колаборанти Мелітопольщини самі панікують і намагаються налякати інших – готуються пакувати чемодани і поширюють провокації щодо контрнаступу ЗСУ, написав Федоров у Телеграм.

24 березня, в одному з сіл біля Мелітополя росіяни збирали колаборантів – поліцейських, викладачів та співробітників медустанов.

З ними в деталях проговорювали питання щодо евакуації. Тому сьогодні у колаборантів та окупантів є наростаюча паніка, додав Федоров.

За його словами, ворог робить розсилку в Telegram-каналах, як поводитися під час контрнаступу ЗСУ.

Така ситуація, зазначає Федоров, впливає і на мирних жителів. Росіяни перевдягаються в цивільний одяг і розповідають українцям про те, що ЗСУ нібито їх вбиватимуть під час деокупації, що, звісно, є неправдою.

Ще новини України:

Встановити додаток