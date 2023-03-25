На Херсонщині окупанти перевдягаються у цивільне і намагаються пакувати крадені в українців речі та відправляти їх у Росію.

Українські військові вбачають в цьому ознаки так званого жесту доброї волі окупантів, які розосередилися на тимчасово захопленій частині Херсонської області, передає НСН.

Разом із тим ЗСУ за допомогою бойових дій витискають із ворогів цю “добру волю” для остаточного відходу з регіону, розповіла начальниця Об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, пише Обозреватель.

“Вже мешканці як Правобережної, так і Лівобережної Херсонщини знають “народну прикмету” – коли окупанти починають перевдягатись у цивільне і дуже ретельно пакувати все намародерене, відсилаючи в обмін на постачання боєприпасів за “поребрик” своє майно, – це як правило підготовка до тих самих “жестів”, пояснила вона.

За її словами, українських бійців влаштовує, якщо загарбники самі спакуються та поїдуть із Херсонщини.

Також вона додала, що такі дії ворога спровоковані зокрема бойовою роботою ЗСУ, інтенсивністю ведення бойових дій.

“Ми говорили про те, що зачищаємо смугу хоча б у 30 кілометрів для того, щоб полегшити життя Правобережжю”, пояснила Гуменюк.

На прохання журналістів, вона прокоментувала, чому Генштаб ЗСУ зробив заяву про відхід ворога з Нової Каховки та спростував її.

Нагадаємо, що у вечірньому зведенні 23 березня йшлося, що всі підрозділи окупаційної армії залишили місто. Але впродовж години Генштаб спростував свою заяву, зазначивши, що окупанти й досі тимчасово перебувають у Новій Каховці, а інформація про начебто відхід ворога з цього населеного пункту “була оприлюднена внаслідок некоректного використання наявних даних”. Самі бійці заявили, що вони звільнять і Нову Каховку.

“Військові теж вірять у хороше та інколи бажане видається за дійсне. Спочатку це була така масована ротація, яка в принципі спровокувала розуміння, що війська пакуються та виходять. Але після виходу одних підрозділів, зайшли інші. У населених пунктах, які прилягають до врізу води Лівого берега, така робота проводиться часто. Адже їх окупанти використовують як місця відновлення бойових підрозділів після повернення з більш гарячих точок”, пояснила ситуацію Гуменюк.

Ще новини України:

Встановити додаток